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Gündem Bal yeyip fenalaşan yavru ayının adı konuldu
Gündem

Bal yeyip fenalaşan yavru ayının adı konuldu

Düzce'nin Yığılca ilçesinde acı bal yeyip zehirlenen yavru ayıya, "Balkız" adı verildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 16:20:00 - 2022-08-12 16:51:13

Düzce'de bal kovanlarına dadanan ve acı baldan fazla yiyen ayı kendinden geçti.

Balı fazla kaçırınca tuhaf hareketler sergileyen ayıyı ilçe sakinleri veteriner hekimlere haber verdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın resmi Twitter hesabından bakımı süren ayıya ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda yavru ayının sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

Sevimli ayıcığımızın adı “Balkız”

Kızımız adıyla yaşasın.

Balkız’ın sağlık durumu gayet iyi en kısa sürede yaşam alanına bırakacağız.

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