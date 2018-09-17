Bal yerine pekmez yedirin

Bebekler 6 aya kadar anne sütünden bütün besinlerini alır. Bu besin o kadar önemlidir ki, ondan sonra da hatta 2 yaşına kadar devam etmelidir. 6 aydan sonra anne sütünün yeterli gelmemesi sebebiyle ek besinlere başlanabilir. İyi de bu defa şöyle bir problem ortaya çıkıyor: Neler bu ek besinler?



Çünki, 1 yaşından önce çocuklara verilmemesi gereken gıdalar da var. Ve ilginçtir bunların başında bal geliyor.

Çocuğun bünyesi ve bağışıklık sistemi henüz tam gelişmediği için alerji olma olasılığı yüksektir. Balda bulunan polenler çocuğun alerji olmasına ve zehirlenmesine sebep olabilir. Bir yaşından önce çocukların bağışıklık sistemi yeterince gelişmediği ve onlarda alerjiye neden olabileceği için hekimler bal tavsiye etmiyorlar. Aksine hassasiyetle aileleri bal konusunda uyarıyor.

“Çocuklara bir yaşından önce bal yerine kansızlığa karşı önemli, demir bakımından zengin olan pekmez yedirilebilir.” diyorlar. Alyuvarların yapımı için demir büyük önem taşıyor. Demir yetersizliği ise kansızlığa sebep oluyor.

Pekmez hem kan yapıcı özelliği hem demirden zengin olması ve enerji kaynağı olması açısından önemli.

Pekmez çocuğun öğününe yoğurdun içinde ya da sade olarak katılabilir. Pekmez bebeğin bünyesini rahatsız etmez, alerji yapma ihtimali de çok azdır.

Doktorlar kadar Sağlık Bakanlığı da alerjiye neden olabilecek maddeleri ihtiva etmesi sebebiyle bir yaşından küçük bebeklere bal yedirilmemesi uyarısı yapıyor.

Hükümet bir bal tebliği yaptı. Artık bal etiketlerinde ''1 yaşından küçük çocuklara bal yedirilmemelidir'' ifadesi yer alıyor.

AB'ye uyum çerçevesinde hazırlanan taslağa göre, bala gıda katkı maddeleri dahil olmak üzere dışarıdan hiçbir madde katılamayacak.