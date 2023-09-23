Bal üreticisinden sahte bal uyarısı!

Birçok hastalığa şifa olan bal hakkında İLKHA'ya konuşan Arıcı Cemalletin Özlü, sahte bal konusunda uyarılarda bulundu.

Bal üretimi tarihinin çok eskiye dayandığını belirten Özlü, Mısır Piramitlerinde 4 bin 500 yıllık bal bulunduğunu ifade etti.

Arının topladığı çiçek nektarına göre bal türlerinin ortaya çıktığını aktaran Özlü, ülkemizde çiçek balının ve çam balının tercih edildiğini dile getirdi.

"Bal tek başına bir şifa kaynağıdır"

Arıların bal üretimi için binlerce çiçekten farklı nektarlar topladığını ifade eden Özlü, "Biz arıcı bir aileyiz ve arılarımızı kış aylarında Aydın Kuyucuk ilçesine götürüyoruz. Arıcılar da genelde sıcak bölgeler ve kıyı kesimlere götürürler. Arıları kış aylarında o bölgelere de hazırlarız ve geliştiririz, yazın baharın gelmesiyle birlikte yaylalara çıkarırız. Gümüşhane'nin keklik yaylalarına çıkıyoruz. Kendimizde oralıyız zaten. Mum yapma, çerçeve yapma, kat atma, işletme ve sağım yapıp bu balları petek ve süzme olarak ayırıp daha sonra müşterilerimize ulaştırıyoruz. Bal, insanlık tarihi kadar eski bir gıda, bütün kutsal kitaplarda şifa kaynağı bir gıda olarak görülüyor, bizim kitabımızda da aynı şekilde. Bal üzerinden binlerce yapılan araştırma var. Bu yüzden balın faydalarını tek bir konuya indirgersek eksik ve yanlış olur. Bal tek başına binlerce çiçekten arıların toplamış olduğu nektar dolayısıyla bir şifa kaynağı, bağışıklığın güçlenmesine, enerjinin yükselmesine, vücut direncinin artması, cilde parlaklık verir, karaciğer enzimlerini düzenler ve mide rahatsızlıkları için özellikle çok faydalıdır. Göze kadar faydası var." şeklinde konuştu.

"Gerçek bal yediğimizde genizde yanma hissi uyandırır"

Gerçek bal ve sahte bal arasındaki farkın anlaşılması için önerilerde bulunan Özlü, "Gerçek bal ve sahte balı nasıl ayırt edebiliriz sorusu en çok karşılaştığımız sorudur. Ülkemiz dünyada en zengin bitki örtüsüne sahip olan ülkelerden biri. Dünya'da arı sayısı, kovan sayısı ve bal üretimi konusunda ilk sıralardayız ama üzülerek ifade ediyorum ki maalesef bu kadar zengin bir bal ülkesinde maalesef sahte ballar da azımsanmayacak kadar çok. Gerçek bal ve sahte balı ayırt etmek biraz zor ama birkaç hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Yeni nesil gençlerimiz maalesef bu konuda çok bilgi sahibi değiller. Kaliteli balın kendine has bir tadı ve aroması vardır. Balın üretildiği bölgeye göre balın aroması farklılık gösterir ama o doğallığı yine hissediyorsunuz. En belirgin özelliği ise yediğimizde genizde yanma hissi uyandırır hatta sabah erken saatlerinde yenildiği zaman öksürme ve gözde yaşarmaya sebep olur. Bunları bilmeyenler bu durum karşısında çok şekerli veya çok yakıcı derler, bu birinci özelliği. Bal kışın tereyağı gibi olur tereyağı kıvamına gelen ballarımızı bilmeyen tüketicilerimiz güvendiğimiz yerden bal aldık maalesef hep şeker çıktı şeklinde değerlendiriyorlar oysaki gerçek bal donar ve kristalize olur. Donmayan ballar vardır. Mesela çam balı donmaz fakat diğer ballar polen yapısından dolayı kendini korumaya alır ve kristalize olur. Soğuk bu olayı hızlandırır ama oda sıcaklığında bu hale gelir. Bunu bilmelerini istiyorum. Vatandaşlarımız zaten bilinçli. Mesela domatesi her yerden alabiliriz ama bazı gıdalar güvenilen ve bilinen yerlerden alınmalı." diye konuştu.

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"Bizim için en iyisi arıcıdan aracısız bal almaktır"

Bal üreticisi Özlü son olarak, "Ülkemizde yüz binlerce arıcımız var ve biz diyoruz ki balı aracıdan değil arıcıdan alalım. Bu alanda aynı mesleği icra ettiğimiz baharın peşinde koştuğumuz arılarla hemhal olduğumuz binlerce arıcı arkadaşımız var. Hepimizin köyünde veya komşularından mutlaka tanıdığı vardır. Bizim için en iyisi arıcıdan aracısız bal almaktır ve bu bizi doğru bala ulaştırma anlamında önemli bir katkı sağlayacaktır." dedi. (İLKHA)