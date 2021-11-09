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Kadın - Aile Bal kabaklı mantı tarifi, nasıl yapılır? Kolay bal kabaklı mantı tarifi
Kadın - Aile

Bal kabaklı mantı tarifi, nasıl yapılır? Kolay bal kabaklı mantı tarifi

Bal kabaklı mantı Özbeklerin meşhur yemeğidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 23:13:00 -
Bal kabaklı mantı tarifi, nasıl yapılır? Kolay bal kabaklı mantı tarifi

Bal kabaklı mantının harcı bal kabağının rendelenmesi, soğan, şeker ve baharatlarla hazırlanır. İşte bal kabaklı mantı tarifi ve malzemeleri...

Malzemeleri

Mantı hamuru için;

  • 3 yumurta sarısı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • Aldığı kadar un
  • su
  • Bal kabaklı harcı için;
  • 200 gr bal kabağı
  • 1 yemek kaşığı toz şeker
  • 3 adet kuru soğan
  • Biberiye
  • Zıra yada Kimyon
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • Tuz
  • Balkabaklı mantı sunumu için
  • Sarımsaklı Yoğurt

Yapılışı

Bal kabaklı mantı için önce mantı hamurunu yoğurun. Üzerini kapatıp dinlendirin. Bal kabaklı mantı için rendelenmiş balkabağı, piyazlık doğranmış soğanları, toz şeker, eritilmiş tereyağı, biberiye, zıra, tuz ile karıştırın. Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta bir merdane ile açın. Hamurdan mantı büyüklüğünde kareler kesin. Karelerin ortasına balkabaklı mantı harcını yerleştirin. Uçlarını üst üste getirerek bohça şeklinde kapatın ve karşılıklı kenarları birleştirin. Mantılara tereyağı sürüp buhar tenceresinde yaklaşık 50 dakika pişirin. Üzeri için ezdiğiniz sarımsakları hafif çırptığınız yoğurda ekleyip karıştırın. Mantıları servis tabağına alın. Bal kabaklı mantı üzerine sarımsaklı yoğurt ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

 

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