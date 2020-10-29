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Kadın - Aile Bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Bal kabağı tatlısı, malzemeleri, ölçüsü, tarifi
Kadın - Aile

Bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Bal kabağı tatlısı, malzemeleri, ölçüsü, tarifi

Kış lezzetlerinden olan kabağın faydaları sayılmakla bitmiyor. Bal kabağının bal gibi tatlı olan iç kısmı ince ince dilimleniyor, toz şekerli şerbet karışımında yumuşayana kadar pişiyor. Nefis bal kabağı tatlısı tarifi, ölçüsü ve malzemeleri ile haberimizde.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 23:19:00 -
Bal kabağı tatlısı nasıl yapılır? Bal kabağı tatlısı, malzemeleri, ölçüsü, tarifi

İç kısmı bal gibi tatlı olan kabaklar, toz şekerle yumuşayana kadar pişiyor, tahin ve cevizle sunuma hazırlanıp gönülleri fethediyor. İşte, ilk kez deneyecekler için kabak tatlısı tarifi ve püf noktaları

Bal kabağı tatlısı nasıl yapılır?

Malzemeler:

• 1 kg bal kabağı

• 2 su bardağı şeker

• 2-3 adet karanfil

• Yarım su bardağı tahin

• 1 çay bardağı iri ceviz içi

Yapılışı:

Kabakları soyun ve istediğiniz büyüklükte dilimleyip tencereye alın.

Üzerine şekeri ve çubuk tarçın ekledikten sonra ocağa alın ve kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika yumuşayıncaya kadar pişirin.

Soğuyunca servis tabağına alıp üzerine 2 yemek kaşığı kadar tahin dökün ve ağza gelecek küçüklükteki cevizleri serpip servis yapın.

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