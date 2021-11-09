Bal kabağı çorbası tarifi, nasıl yapılır? Kolay bal kabağı çorbası tarifi

Bu çorbasofralarınıza çok yakışacak. Şimdiden afiyet olsun...

Malzemeler

3 dilim balkabağı

1 adet havuç

1 adet patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

Sıvı yağ

Tuz, pul biber, karabiber, zerdeçal

2 litre su

1 su bardağa süt

1 su bardağa et suyu veya 2 adet et suyu tablet

Yapılışı

Öncelikle kabakları temizleyip küp şeklinde doğruyoruz ve yıkıyoruz. Tencereye su ile birlikte koyup rendelenmiş patatesi ilave ediyoruz ve kaynatıyoruz. Rendelenmiş havuç, küp küp doğradığımız soğan ve sarımsağı tavada sıvı yağı ile kavuruyoruz ve tencereye ilave ediyoruz. Bir bardak et suyunu ve tuz da ilave ediyoruz ve sebzeler yumuşayana kadar kaynatıyoruz. Blendırdan geçirin ve süt, pul biber, yarım çay kaşığı zerdeçal ilave edin. Kısık ateşte beş dakika daha kaynatın ve karabiber ilave edip altını kapatın. Afiyet olsun.