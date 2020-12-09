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Siyaset Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile akşam yemeğine katıldı
Siyaset

Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

Azerbaycan'da gerçekleştirilecek resmi törenler için Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile akşam yemeğine katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 18:38:00 - 2020-12-09 18:44:42
Bakü'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile akşam yemeğine katıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye gitti. Erdoğan burada Aliyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

Erdoğan Bakü'de

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in daveti üzerine Azerbaycan'a resmi bir ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü'ye gitti. Bakü'de bulunan Erdoğan, ALiyev ile birlikte akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Yagub Eyyubov, Dışişleri Bakan Yardımcısı Ramiz Hasanov, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Bakü'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'a gitti

 

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