Bakü'de patlama sesi duyuldu
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir patlama meydana geldi.
Azerbaycan Başkenti Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin kaynağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bir patlama meydana geldi.
Azerbaycan Başkenti Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında patlama sesi duyuldu. Patlama sesinin kaynağı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
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