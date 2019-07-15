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Bakü'de kritik toplantı! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında iş birliği

Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan parlamentolarının iş birliğinin artırılmasını öngören toplantı düzenlendi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
Bakü'de kritik toplantı! Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasında iş birliği

Bakü'de, Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan parlamentolarının Dış İlişkiler Komisyonları üçlü toplantı gerçekleştirdi.

TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Volkan Bozkır, Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Samet Seyidov ve Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Sophie Katsarava başkanlığındaki milletvekili heyetleri Azerbaycan Milli Meclisinde bir araya geldi.

Dağlık Karabağ da ele alındı

Toplantıda, üç ülkenin parlamentoları arasındaki ilişkiler, ülkelerin enerji, ulaşım, ticaret ve bölgesel güvenlik konularındaki iş birliğinin mevcut ve gelecekteki durumu, Dağlık Karabağ, Güney Osetya ve Abhazya sorunları ve bölgede yaşanan son gelişmeler müzakere edildi.

Bozkır, toplantı sonrasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üç dost ülkenin parlamento dış ilişkiler komisyonları olarak dördüncü kez bir araya geldiklerini söyledi.

Türkiye'de Azerbaycan ve Gürcistan'a karşı çok büyük sevgi olduğunu hatırlatan Bozkır, "Biz Azerbaycan'ı aynı millet olarak, yüzde yüz güvendiğimiz bir ülke olarak görüyoruz. Gürcistan'la da çok iyi ilişkiler sürdürüyoruz. Bütün dünyanın gıpta ile baktığı enerji ve ulaştırma hatları yaptık. Her seviyede yürütülen güçlü ilişkileri parlamentolar düzeyinde de sürdürüyoruz." şeklinde konuştu.

Aliyev unutulmadı

Toplantıda Bozkır'ın yanı sıra AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız, CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre ve MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir de yer aldı.

Bozkır, Katsarava ve Seyidov, merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in mezarını, Bakü Şehitler Hiyabanı'nı ve Bakü Türk Şehitliği'ni de ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:24
  1. Bakü
  2. Türkiye
  3. Azerbaycan
  4. Gürcistan
  5. Dış İlişkiler Komisyonları
  6. TBMM Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Volkan Bozkır
  7. Azerbaycan Milli Meclisi Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Samet Seyidov
  8. Gürcistan Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyon Başkanı Sophie Katsarava
  9. Azerbaycan Milli Meclisi
  10. Dağlık Karabağ
  11. Güney Osetya
  12. Abhazya
  13. AK Parti Denizli Milletvekili Ahmet Yıldız
  14. CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre
  15. MHP Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir
  16. merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev
  17. Bakü Şehitler Hiyabanı
  18. Bakü Türk Şehitliği

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