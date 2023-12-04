Bakü’de ilk kez SPECA ülkeleri zirvesi gerçekleşti! Dev ülkelerin liderleri orada! Detaylar belli oldu

Bakü’de ilk kez 1 Aralık tarihinde SPECA (Orta Asya Ekonomileri Özel Programı), ülkelerinin liderlerinin katıldığı bir zirve düzenlendi. SPECA (Orta Asya Ekonomileri Özel Programı), Afganistan ve Azerbaycan'ın yanı sıra 5 Orta Asya ülkesini ve 2 Birleşmiş Milletler (BM) ajansını bir araya getirdi.

Zirve, BM tarafından SPECA Çok Ortaklı Güven Fonu'nun oluşturulmasını destekledi. SPECA'nın bu yılki başkanı Azerbaycan, bu fona 3.5 milyon dolar sağlayacağını kaydetti. SPECA ülkelerinin liderlerinin katıldığı zirvede kabul edilen Bakü Deklarasyonu, bölgenin geniş ekonomik potansiyelinden ortaklaşa yararlanmaya yönelik güçlü bir siyasi iradeyi amaçlıyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, SPECA'ya ilişkin Euronews'e açıklamalarda bulundu. Aliyev, "Bu program Orta Asya ve Azerbaycan arasındaki ekonomik ilişkilere dayanıyor; bugün bu etkileşimin yeni boyutunu görüyoruz. Son iki yıldır Azerbaycan ve tüm Orta Asya ülkeleri arasında ve ayrıca Orta Asya ülkelerinin kendi aralarında etkileşim düzeyi rekor seviyede. Dolayısıyla bu yeni bir gerçeklik ve bundan faydalanmamız gerekiyor. Tüm SPECA ülkeleri ile ilişkilerimiz mükemmel. Şu anda çok sayıda yatırım projemiz var: Azerbaycan Orta Asya'ya, Orta Asya da Azerbaycan'a yatırım yapıyor. Orta Asya için en cazip ulaşım güzergahlarından biri olan Doğu Batı Trans Hazar Rotası gibi projelerimiz var. Karadeniz ve Akdeniz'e ve ardından entegre bağlantı projeleriyle Avrupa'ya bağlanıyor. Siyasi alanda pek çok olumlu dinamik görüyoruz" açıklamasında bulundu.