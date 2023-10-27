Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı
CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in terör örgütü diye hedef aldığı Hamas'ın lideri Heniyye'nin CHP Genel Merkezi'nde ağırlandığı görünütler ortaya çıktı.
CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, Hamas'ı hedef aldı.
Hamas'ı "terör örgütü" diye hedef alan Özel, İsrail'in acımasız saldırılarına Hamas'ın sebep olduğunu ifade etti.
Heniyye'nin CHP Genel Merkezi'nde ağırlandığı görüntüler ortaya çıktı!
CHP'nin günümüzde kurmay düzeyde terör yaftası vurduğu Hamas'la yakın ilişki kurduğu, Hamas liderini genel merkezde ağırladığı ortaya çıktı.
Haber 7'nin haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye ile ikili görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı Kudüs mitinginde üst düzey Hamas yetkilisiyle aynı safta oturduğu kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun boy gösterdiği Kudüs mitinginde, Hamas lideri Heniyye'nin canlı konferans yoluyla konuşma yaptığı öğrenildi.