  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MİT TIR'ları davası: Yeniden yargılandılar, suçlu bulundular

Türkiye'nin madencilik, sanayi ve ticaret ile ilgili 100 yıllık atılımları: Türk şirketlerinden altın, kömür, bor üretiminde rekor

Tamı tamına 18 yıl! 'Avrupa bizi kıskanıyor ha ha ha' diyenlere gelsin

24 yıllık Türk şirketi iflas etti! Çok sayıda kişi maalesef işsiz kalacak

Hadi len! Buna millet ancak bir tarafıyla güler

İsrail katliamı sürdürüyor! Gazze'de can kaybı çoğu çocuk 7 bin 326'ya yükseldi

Üçüncü dünya savaşının kıyısından dönüldü! Dehşete düşüren anlar

Aleyna Tilki'den şoke eden Adnan Oktar itirafı! '13 yaşındayken...'

Tüketicileri uyaran konfederasyon başkanı sosyal medyada dolandırıldı!

Galatasaray'dan Başkan Erdoğan'a flaş çağrı: Bu yanlışı düzeltsinler
Siyaset Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı
Siyaset

Bakmayın Özgür Özel'in hedef aldığına! Kılıçdaroğlu'nun Heniyye ile fotoğrafları ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2023-10-27 17:38:00 - 2023-10-27 19:32:06

CHP Genel Başkan adayı Özgür Özel'in terör örgütü diye hedef aldığı Hamas'ın lideri Heniyye'nin CHP Genel Merkezi'nde ağırlandığı görünütler ortaya çıktı.

CHP Grup Başkanı ve Genel Başkan adayı Özgür Özel, Hamas'ı hedef aldı.

Hamas'ı "terör örgütü" diye hedef alan Özel, İsrail'in acımasız saldırılarına Hamas'ın sebep olduğunu ifade etti.

Heniyye'nin CHP Genel Merkezi'nde ağırlandığı görüntüler ortaya çıktı!

CHP'nin günümüzde kurmay düzeyde terör yaftası vurduğu Hamas'la yakın ilişki kurduğu, Hamas liderini genel merkezde ağırladığı ortaya çıktı.

Haber 7'nin haberine göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Hamas Siyasi Büro Lideri İsmail Heniyye ile ikili görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte katıldığı Kudüs mitinginde üst düzey Hamas yetkilisiyle aynı safta oturduğu kaydedildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kılıçdaroğlu ile İmamoğlu'nun boy gösterdiği Kudüs mitinginde, Hamas lideri Heniyye'nin canlı konferans yoluyla konuşma yaptığı öğrenildi.

Hamas'ın gizli tünelleriyle ilgili skandal plan! Bakın ne yapacaklar
Hamas'ın gizli tünelleriyle ilgili skandal plan! Bakın ne yapacaklar

Gündem

Hamas'ın gizli tünelleriyle ilgili skandal plan! Bakın ne yapacaklar

HAMAS’tan ümmete 'cuma' çağrısı! 'Protesto edin baskı uygulayın'
HAMAS’tan ümmete 'cuma' çağrısı! 'Protesto edin baskı uygulayın'

Dünya

HAMAS’tan ümmete 'cuma' çağrısı! 'Protesto edin baskı uygulayın'

Hamas'ı suçluyorlardı... İşgal ordusu zaten saldırıya hazırlanıyormuş!
Hamas'ı suçluyorlardı... İşgal ordusu zaten saldırıya hazırlanıyormuş!

Dünya

Hamas'ı suçluyorlardı... İşgal ordusu zaten saldırıya hazırlanıyormuş!

Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı
Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı

Dünya

Ne zaman bırakılacaklarını açıklandı! HAMAS’tan İsrail’e rehine şartı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23