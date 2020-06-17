Bakliyatta, Kovid-19 sürecinde artan talep karşılandı

MERSİN (AA) - Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Abdullah Özdemir, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde bakliyata artan talebin karşılanmasında hiçbir sıkıntı yaşanmadığını bildirdi.

Mersin Ticaret Borsası Başkanlığı görevini de yürüten Özdemir, yazılı açıklamasında, tüm dünyada etkisini gösteren Kovid-19 sürecinde, tarım ve gıda sektörünün öne çıktığını belirtti.

Bu süreçte, bakliyat ürünlerinin öneminin açık şekilde görüldüğünü aktaran Özdemir, "Bakliyat ürünleri, koronavirüs salgınının başlangıcından bu yana temizlik ve kişisel hijyen malzemeleriyle birlikte en fazla talep gören ürünler arasında yer aldı." ifadesini kullandı.

Özdemir, ürünlerin sağlıklı ve ekonomik olmasından dolayı öne çıktığını kaydederek, şunları kaydetti:

"Bakliyat ürünleri, son 5 aylık süreçte başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere Birleşmiş Milletler ve birçok ülkenin ilgili bakanlıklarının da hastalık ile mücadele rehberlerinde kendisine yer bulmuştur. Salgının başladığı ilk zamanlar bakliyat ürünlerinin tercih edilme nedeni daha çok ekonomik olma ve bozulmadan uzun süre muhafaza edilebilme özelliklerine dayanıyordu, ancak sonraki aşamada bakliyat ürünlerinin sağlık açısından olan faydalarına ilişkin de önemli bir farkındalık oluştu."

Yoğun talebin etkisinin hem yurt içi satışta hem de ihracatta görüldüğünü belirten Özdemir, "Yüksek besin değerinin yanında özellikle virüslerin çoğalmasını engelleyen ve aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar olarak ön plana çıkmaları, bakliyat ürünlerinin daha da fazla talep görmesiyle sonuçlandı. Bakliyatta yurt içinde 2-3 kat artan talebin yerine getirilmesinde ülkemiz hiçbir sıkıntı yaşamadı. Diğer yandan yurt dışında gerçekleşen talep artışından da pay alabildik. Yılın ilk 5 ayında ülkemizin bakliyat ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 38 arttı." değerlendirmesinde bulundu.