0553 313 94 23

Baklavacı magandalara bir şok daha! İhtiyati tedbir talebi kabul edildi

Seyidoğlu Baklavaları'nın, İstanbul'un Pendik ilçesinde içinde hamile kadının bulunduğu araca saldırı olayı nedeniyle sahipleri tutuklanan "Seydioğlu Baklava AŞ" ile isim benzerliğinden dolayı marka itibarının zedelenmemesi için yaptığıihtiyati tedbir talebi kabul edildi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 18:28
Baklavacı magandalara bir şok daha! İhtiyati tedbir talebi kabul edildi

Bakırköy 1. Fikri ve Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi, davacı Seyidoğlu Baklavaları avukatınca Yunus Emre Bahçıvan ve hamile eşi Ayfer Bahçıvan'ın içinde bulunduğu araca, Pendik D-100 Karayolu'nda seyir halindeyken yol verme meselesi yüzünden saldırdıkları gerekçesiyle tutuklanan Hasan ve Hüseyin Sel'in sahibi olduğu "Seydioğlu Baklava AŞ" hakkında yaptığı ihtiyati tedbir talebini kabul etti.

Mahkemece verilen ihtiyati tedbir kararında, davacı adına tescilli "Seyidoğlu" markaları ile iltibas yaratacak kadar benzerlik arzeden "Seydioğlu" firmasına ait yayınlar, hizmetler, mallar, ürünler, ambalajlar, tabela, ilan, reklam, broşür, afiş, tanıtım malzemesi, basılı kağıtlar, faturalar, ticari evrak ve internet alan adları da dahil olmak üzere her türlü marka kullanımın, internet üzerinden kullanılmasının tedbiren önlenmesine karar verdi.

Davalı "Seydioğlu Baklavaları AŞ"nin, davacı olan Seyidoğlu Baklavaları adına ait tescilli marka ile iltibas teşkil eden, markanın kullanıldığı tabelalarının tedbiren sökülmesine karar veren mahkeme, reklam vasıtası basılı evrak ve benzeri her türlü ürünün tedbiren toplatılarak yed-i emine teslimini kararlaştırdı.

Mahkeme, davacı avukatı tarafından 30 bin lira teminatın karar tarihinden itibaren 1 haftalık sürede yatırılması halinde, tedbir kararının uygulanması yönünde hüküm kurdu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 18:28
  1. Seyidoğlu Baklavaları
  2. Seydioğlu Baklava AŞ
  3. İhtiyati tedbir kararı
  4. baklavacı magandalar
  5. Hasan Sel
  6. Hüseyin Sel

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Avukat Cihat Gökdemir, Suriyeli anne ve bebeğini öldürenlere verilen cezayı değerlendirdi
    1. Avukat Cihat Gökdemir, Suriyeli anne..
    2. Borsada şehir endekslerinin değişimi
    3. Borsada endekslerin değişimi
    4. 76 yaşındaki kadın plajda boğuldu
    5. BP’nin petrol tankeri Hürmüz’de..
    6. Yeğeni tarafından darbedildiği ileri..
    7. Adanaspor, Bolu’da kamp çalışmalarına..
    8. Vali Yazıcı: "Balıkesir, 15 Temmuz’da..
    9. Borsada günlük işlemler (2)
    10. İkinci 500’de 4 BTB üyesi var
    11. Borsada günlük işlemler (1)
    12. Suriyeli muhaliflerden Afrin'deki..
    13. Başkan Alan, Demokrasi ve Milli..
    14. Salihli Ülkü Ocakları Başkanı’nın acı..
    15. Başkan Ali Kılıç muhtarlarla buluştu
    16. Masa Tenisi: 62. Avrupa Gençler..
    17. Suriye’nin Haseke kentinde patlama
    18. Kılıçdaroğlu'ndan TBMM Başkanı..
    19. Baklavacı magandalara bir şok daha!..
    20. AK Parti Çanakkale Kadın Kollarından..
    21. Muş Valisi Gündüzöz Malazgirt’te
    22. Kas hastalıkları ile ilgili STK’lar..
    23. Akıncı Üssü davası
    24. Burkina Faso ve Nijer'den sınır..
    25. Ergene’de parklardaki banklar..
    26. Çobanoğlu’nun konkordato kararı iptal..
    27. Çocuğa kamyon tekerleğinin çarpmasının..
    28. Başkan Başdeğirmen: “Biz bir ekibiz”
    29. Piyasalarda gün sonu
    30. Türk ve Rus heyetler "Suriye"yi görüştü
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Ekrem İmamoğlu'na sapkın ziyaret
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    Mehmet Şimşek'ten Ali Babacan açıklaması!
    İBB'de üst düzey istifa!
    İBB'de üst düzey istifa!
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Başkent’te CHP’li kadrolaşma
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku
    Çarpıcı S-400 değerlendirmesi: ABD'nin öfkesinin asıl sebebi bu korku

    Günün Karikatürü

    11 Temmuz 2019
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Yerli otomobilde kritik gelişme
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap
    Başkan Erdoğan'ın çağrısına CHP'den cevap