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Baklava şerbetinin kıvamı nasıl olmalı? Baklava şerbetinin püf noktaları

Baklava toplumumuzda oldukça sevilen ve yaygın bir tatlıdır. Yapılması ne kadar zahmetli olursa olsun yenirken büyük lezzet verir. Baklava yapmak kadar baklava şerbeti kıvamını ayarlamak da çok önemlidir. İyi bir baklava iyi bir şerbetle olur. Bu yüzden baklava şerbetin kıvamının bazı püf noktaları bulunuyor. Peki, Baklava şerbeti kıvamı nasıl olmalı? İşte baklava şerbetinin püf noktaları...

02 Eylül 2019 Pazartesi 00:02
Baklava şerbetinin kıvamı nasıl olmalı? Baklava şerbetinin püf noktaları

Baklava toplumumuzda oldukça sevilen ve yaygın bir tatlıdır. Yapılması ne kadar zahmetli olursa olsun yenirken büyük lezzet verir. Baklava yapmak kadar baklava şerbeti kıvamını ayarlamak da çok önemlidir. İyi bir baklava iyi bir şerbetle olur. Bu yüzden baklava şerbetin kıvamının bazı püf noktaları bulunuyor. Peki, Baklava şerbeti kıvamı nasıl olmalı? İşte baklava şerbetinin püf noktaları...

Baklava şerbeti kıvamı nasıl olmalı?

Hem baklavanın çıtır olması hem de adeta hazır alınmış gibi kıvamını tutturmak istiyorsanız bu adımlara dikkat edin.

Malzemeler

Şerbeti için:

1 litre su
1 kilogram toz şeker
Yarım limonun suyu

Hamuru için:

2 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı yoğurt
75 gram tereyağı
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
Yarım kaşık limon suyu
1 çay kaşığı tuz
Yaklaşık 4,5 su bardağı un

Üzeri için:

250 gram tereyağı
1,5 su bardağı sıvı yağı
750 gram nişasta
Arası için:

Fındık
Fıstık
Ceviz

Baklava şerbetinin hazırlanışı

Şerbetini hazırlamakla başlayın. Şeker ve suyu tencerede 30 dakika kadar pişirin.

Karışım kaynadıktan sonra limonun suyunu ilave edip güzelce karıştırın.

Şerbet tamamen kaynamaya başladıktan sonra, altını kısın daha sonra 30 dakika kaynatmaya devam edin. Şerbetin kıvamı oldukça koyu olmalıdır ki, tatlı şerbeti hemen içine çekip hamurlaşmasın.

Gevrek bir tatlıysa şerbeti ılıyana kadar bekletip ardından tatlıya dökün. Tatlınız biraz kalınsa ve sertse şerbeti ocaktan alır almaz dökün ve üstünü kapatın ki sert kalmasın.

Şerbetiniz hazır, soğumaya bırakın.

Baklava hamurunu yapmaya başlayın.

Yumurta, sıvı yağ, yoğurt, tereyağı, sirke, kabartma tozu, limon suyu ve tuzu derin bir kapta güzelce çırpın.

Daha sonra yavaş yavaş unu ilave edin.

Oldukça yumuşak bir hamur elde edeceksiniz.

Hamuru dört eşit parçaya bölün.

Bir hamur parçasına nişasta serpin ve merdane kullanarak açabildiğiniz kadar açın.

Açtığınız hamurun bir ucuna bolca nişasta sürün ve katlayın.

Daha sonra diğer bir ucuna da bolca nişasta sürüp katlayın.

Hamur zarf şeklini alacak şekilde nişasta sürme ve katlama işlemini 2 kere daha devam ettirin.

Zarf şeklini verdiğiniz hamuru dinlendirmek için kenara alın.

Bu işlemleri diğer üç beze için de tekrarlayın.

Bütün bezeleri 20 dakika kadar dinlendirin.

En önce açtığınız hamur bezesinin üzerine biraz nişasta serpip merdaneyle açın.

Açtığınız hamuru tepsinizin boyutunda kesin.

Hamuru tepsiye yerleştirin. Fazla kalan parçaları da hamurun üzerine koyun.

Açtığınız ikinci hamur parçasını da yerleştirdikten sonra baklavanın içine koyacağınız fındık, fıstık veya cevizi hamurun üzerine güzelce serpiştirin.

Bu işlemi diğer iki hamur bitene kadar yapın.

Baklava tepsinizi dilediğiniz şekilde dilimleyin.

Üzeri için kullanacağınız tereyağını eritin.

Eritilmiş tereyağını baklava dilimlerinin üzerine dökün.

Daha sonra sıvı yağını da tatlının üzerine gezdirin.

Baklava tepsisini önceden 180 derece ısıtılmış fırında pişirmeye başlayın.

Pişirme esnasında ilk 20 dakikadan sonra fırının derecesini 170 dereceye ayarlayın.

Baklavalarınız yaklaşık 2 saat içinde pişecektir.

Baklavalarınız piştikten sonra soğuması için biraz dinlendirin.

Soğuyan baklavaların üzerine önceden hazırladığınız soğuk şerbeti dökün.

Tatlınızın daha çıtır olması için bu aşamada baklavaların ve şerbetin kesinlikle sıcak olmamasına özen gösterin.

Baklavaları 3 saat dinlendirdikten sonra hemen servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 00:02
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