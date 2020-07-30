Baklava şerbetine ne kadar şeker konur?

Orta boy bir tepsi baklava için en uygun şerbet 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı sudan hazırlanan bir şerbet oluyor. Daha büyük bir tepside şerbetinizi hazırlıyorsanız 1 bardak daha arttırarak 4 su bardağı toz şekere 4 su bardağı su şeklinde de yapabilirsiniz. Şerbeti hazırlamak için bir tencere su ve şekerinizi alıp güzelce karıştırarak, orta ateşte şekerin erimesini sağlayarak karıştırın. Güzelce kaynaıp kıvam alınca içerisine mutlaka 4-5 damla limon suyu ilave ederek yeniden kaynamaya bırakın. Şerbetiniz kaşıktan kesik kesik değil de incecik bir ip şeklinde akıyorsa şerbetiniz hazır demektir. Bu nefis kıvamdaki şerbeti ocaktan işte o kıvama gelince alabilirisiniz.

Şerbetli tatlıları yaparken genellikle şerbetin ılık, tatlının da sıcak olması istenir. Ancak baklava hazırlarken aynı kural geçerli dğeil. Klasik baklavaya şerbet, şerbet sıcak ve tatlı da sıcakken verilir. Bu sayede şekerlenmez, şerbetini içine tam çeker ve lezzeti de nefis olur. Ancak, şöbiyet yapıyorsanız tatlınız sıcak şerbetiniz de ılık olmalı.