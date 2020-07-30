  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Baklava şerbeti ölçüsü baklava şerbeti yapımı

Baklava şerbeti ölçüsü baklava şerbeti yapımı bayram yaklaşırken merak ediliyor. Bayramların vazgeçilmez tatlısı olan baklavanın şerbeti ölçücü çok önemlidir. Baklava şerbetinin ölçüsü baklavanın lezzetini belirler. Peki, iyi bir baklavanın şerbetinin ölçüsü nasıl olmalı? İşte baklava şerbeti yapımı...

Yeniakit Publisher
2020-07-30 23:14:00 -
Baklava şerbeti ölçüsü baklava şerbeti yapımı

Baklavanın şerbeti yeterince çekmesi, şerbet döküldükten sonra hamurlaşmaması için hamurun yoğrulduktan sonra 4-5 saat dinlendirilmesi gerekir. Şerbet, şeker ve su olmak üzere iki temel malzemeden oluşur. Baklava şerbeti ölçüleri yapılacak olan tatlının hacmine ve içine katılan diğer malzemelere göre belirlenir.

Orta boy bir tepsi baklava için en uygun şerbet 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı sudan hazırlanan bir şerbet oluyor. Daha büyük bir tepside şerbetinizi hazırlıyorsanız 1 bardak daha arttırarak 4 su bardağı toz şekere 4 su bardağı su şeklinde de yapabilirsiniz. Şerbeti hazırlamak için bir tencere su ve şekerinizi alıp güzelce karıştırarak, orta ateşte şekerin erimesini sağlayarak karıştırın. Güzelce kaynaıp kıvam alınca içerisine mutlaka 4-5 damla limon suyu ilave ederek yeniden kaynamaya bırakın. Şerbetiniz kaşıktan kesik kesik değil de incecik bir ip şeklinde akıyorsa şerbetiniz hazır demektir. Bu nefis kıvamdaki şerbeti ocaktan o kıvama gelince alabilirisiniz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı