Baklava şerbeti ölçüsü baklava şerbeti yapımı

Baklavanın şerbeti yeterince çekmesi, şerbet döküldükten sonra hamurlaşmaması için hamurun yoğrulduktan sonra 4-5 saat dinlendirilmesi gerekir. Şerbet, şeker ve su olmak üzere iki temel malzemeden oluşur. Baklava şerbeti ölçüleri yapılacak olan tatlının hacmine ve içine katılan diğer malzemelere göre belirlenir.

Orta boy bir tepsi baklava için en uygun şerbet 3 su bardağı şeker ve 3 su bardağı sudan hazırlanan bir şerbet oluyor. Daha büyük bir tepside şerbetinizi hazırlıyorsanız 1 bardak daha arttırarak 4 su bardağı toz şekere 4 su bardağı su şeklinde de yapabilirsiniz. Şerbeti hazırlamak için bir tencere su ve şekerinizi alıp güzelce karıştırarak, orta ateşte şekerin erimesini sağlayarak karıştırın. Güzelce kaynaıp kıvam alınca içerisine mutlaka 4-5 damla limon suyu ilave ederek yeniden kaynamaya bırakın. Şerbetiniz kaşıktan kesik kesik değil de incecik bir ip şeklinde akıyorsa şerbetiniz hazır demektir. Bu nefis kıvamdaki şerbeti ocaktan o kıvama gelince alabilirisiniz.