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Baklava şerbeti ne zaman dökülür?

Bayramın vazgeçilmezi baklava yapımında baklava şerbetinin önemi büyüktür. Baklava şerbeti yapımında bazı püf noktalara dikkat etmek gerekir. Hem baklavanın çıtır olması hem de lezzetli olması açısında baklava şerbetinin sıcaklığı önemidir. Peki, Baklava şerbeti ne zaman dökülür?

Yeniakit Publisher
2020-07-30 22:01:00 -
Baklava şerbeti ne zaman dökülür?

Baklava için Malzemeler:

Hamuru için:

2 yumurta
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı ılık süt
1 paket kabartma tozu
1 çay kaşığı tuz
1 çorba kaşığı sirke
2 çorba kaşığı yoğurt
Aldığı kadar un

İçi için:

Yarım kilo ceviz veya fındık

Açmak için:

Nişasta

Üzeri için:

250 gr tereyağı

Şerbet için:

4 su bardağı şeker
5 su bardağı su
Biraz limon

Baklavanın yapılışı:

Hamuru yoğurup yarım saat kadar dinlendirin.

Eşit büyüklükte bezelere ayırın. İstediğiniz büyüklükte açın.

Bir yufkayı tamamen açtıktan sonra içerisine cevizi serpin.

Ardından yufkayı ortadan ikiye kesin. Oklavaya yufkayı sarın, yufkaları iki ucundan büzerek oklavadan çıkartın. Oklavadan çıkarttığınız yufkaları istediğiniz boyutta keserek yağlı kâğıt serili tepsiye veya yağlanmış tepsiye koyun.

Tepsiniz dolana kadar işlemi tekrar edin.

Üzerinde eritmiş olduğunuz tereyağını gezdirip ısıttığımız fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Şerbeti tatlıya döküp servis edebilirisiniz. Afiyet olsun.

Baklava şerbeti ne zaman dökülür?

Şerbetimiz için öncelikle tencereye suyu ve toz şekeri alıyoruz. Diğer şerbetlere göre biraz daha koyu kıvamlı olacağından, şekerlenmesini önlemek için, şerbetimizin içine yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz. Burada tuz, şekerlenmenin önüne geçecek malzemelerden bir tanesi. Bir diğeri de limondur. Bu yüzden, tuzla beraber limonumuzu da şerbetin içine atıyoruz. Kaynayana kadar, karıştırıyoruz. Baklava şerbetini ılıdıktan sonra soğumuş olan baklavanın üzerine gezdiriyoruz. Koyu kıvamlı olan baklava şerbetimizi bu şekilde yapıyoruz çünkü baklavanın şerbeti içine hemen çekip, katları hamur haline getirmesini istemiyoruz.

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