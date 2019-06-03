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Baklava şerbeti nasıl ayarlanır, şerbet kıvamı nasıl olmalıdır?

Baklava şerbeti nasıl yapılır sorusu arefe günü baklava hazırlayacak ev hanımlarının araştırdığı konuların başında gelmekte. Malum yarın Ramazan Bayramı. Akraba ziyaretleri, komşu ziyaretleri eş ve dost ziyaretleri yarın evleri şenlendirecek. Ziyaretler esnasında ikram edileceklerin başında hiç şüphesiz baklava birinci sırayı almakta. Baklavayı yaptınız lakin baklavanın şerbetin kıvamını tutturmak önemlidir. Onun için evde baklava yapanlar baklava şerbeti nasıl ayarlanır, şerbet kıvamı nasıl olmalıdır? Baklava şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu? sorusunu sormakta. Bu haberde baklava şerbetinin nasıl hazırlandığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:21
Baklava şerbeti nasıl ayarlanır, şerbet kıvamı nasıl olmalıdır?

Baklava şerbeti nasıl yapılır? sorusu arefe günü baklava hazırlayacak ev hanımlarının araştırdığı konuların başında gelmekte. Malum yarın Ramazan Bayramı. Akraba ziyaretleri, komşu ziyaretleri eş ve dost ziyaretleri yarın evleri şenlendirecek. Ziyaretler esnasında ikram edileceklerin başında hiç şüphesiz baklava birinci sırayı almakta. Baklavayı yaptınız lakin baklavanın şerbetin kıvamını tutturmak önemlidir. Onun için evde baklava yapanlar baklava şerbeti nasıl ayarlanır, şerbet kıvamı nasıl olmalıdır? Sorusunu sormakta. Bu haberde baklava şerbetinin nasıl hazırlandığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Baklava şerbeti nasıl ayarlanır, şerbet kıvamı nasıl olmalıdır?

Baklava şerbeti nasıl dökülür sıcak mı soğuk mu? 4.5 su bardağı su, 4.5 bardağı toz şeker ve bir kaç damla limon suyunu tenceremize alıyoruz ve kaynatmaya başlıyoruz. Baklava şerbeti yaklaşık yarım saat kadar kaynatılmalı. Şerbetin olup olmadığını, şerbetin baklava kıvamına geldiğini nasıl anlarız. Şerbet kaynamaya başladıktan sonra kabarcıklar 20 dakikadan sonra artmaya başlıyor. Kabarcıklar arttıktan sonra ve kalınlaşmaya başladıktan sonra daha da çok olduğu görülecektir kabarcıkların. Şerbeti kepçeyle alıp tencereye boşaltacağız en son damla ağır ağır tencereye damladığında şerbetin kıvamı olmuş demektir. Şerbeti çok katı yaparsanız baklavanız şekerlenir, yumuşak yaparsanız da hamurlaşır. Fırından çıkmış baklavamınız üzerine kaynamakta olan şerbetimizi döküyoruz. 

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Haber Tarihi: 03 Haziran 2019 Pazartesi 16:21
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