Baklava şerbeti nasıl yapılır?

Malzemeler

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

1 iri dilim limon

Yarım çay kaşığı tuz

Hazırlanışı

Şerbetimiz için öncelikle tencereye suyu ve toz şekeri alıyoruz. Diğer şerbetlere göre biraz daha koyu kıvamlı olacağından, şekerlenmesini önlemek için, şerbetimizin içine yarım çay kaşığı tuz ekliyoruz. Burada tuz, şekerlenmenin önüne geçecek malzemelerden bir tanesi. Bir diğeri de limondur. Bu yüzden, tuzla beraber limonumuzu da şerbetin içine atıyoruz. Kaynayana kadar, karıştırıyoruz. Baklava şerbetini ılıdıktan sonra soğumuş olan baklavanın üzerine gezdiriyoruz. Koyu kıvamlı olan baklava şerbetimizi bu şekilde yapıyoruz çünkü baklavanın şerbeti içine hemen çekip, katları hamur haline getirmesini istemiyoruz.

Baklava şerbeti hangi sıcakta dökülür?

Şerbete katacağınız çeyrek limon, şerbetin şekerlenmesini önleyecektir. Şerbeti yufkalar soğuduktan sonra dökmelisiniz. Yufkalar sıcakken dökerseniz hamurlaşabilirler. Soğukken dökerseniz baklava tam kıvamında olacaktır.