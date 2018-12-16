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Bakkalda infaz edilmişlerdi... Herkes tedirgin

İzmir'in Selçuk ilçesinde işlettikleri markette hunharca bir cinayete kurban giden Özkan çiftinin İstanbul'da üniversite okuyan kızları Begüm ve Ayser Özkan, katil veya katillerin hala yakalanamamış olmasının tedirginliğini yaşıyor

16 Aralık 2018 Pazar 10:49
Bakkalda infaz edilmişlerdi... Herkes tedirgin

İzmir'in Selçuk ilçesi Çamlık Köyü'nde market işleten Şenay- Hasan Hüseyin Özkan çiftini öldüren katil veya katiller henüz yakalanamadı.

Jandarmanın elde ettiği deliller ışığında halen bir kişinin arandığı ve köyde de konuşulan tek konunun bu cinayet olduğu öğrenildi.

Vahşice öldürülen Hasan Hüseyin Özkan (55) ile 24 yıllık eşi Şenay Özkan'ın (54), kızları Begüm ve Ayser Özkan ise katilin bir an önce yakalanıp adalete teslim edilmesini bekliyor.

Çivi ya da vida ile

Çamlık Mahallesi'nde büyük korku ve panik yaratan cinayet, 6 Aralık gecesi 01.45 sıralarında işlendi. Uzun zamandan beri köyde yaşayan ve Hasan BeyMarket'i işleten Hüseyin Özkan (55) ile 24 yıllık eşi Şenay Özkan (54), işlettikleri markette ölü bulundular.

Apar topar geldiler

İlk etapta kurşunla öldürülmüş gibi görünen çiftin, otopsi raporunda çivi ya da vida gibi bir aletle kafalarına darbe vurularak öldürüldüğü ortaya çıkmıştı.

İstanbul'da üniversitede eğitimlerini devam ettiren ve acı haber sonrası apar topar İzmir'e gelen Begüm ve kardeşi Ayser Özkan'ın da teyzelerinin ve aile büyüklerinin desteği ile ayakta durdukları öğrenildi. Cinayetin işlendiği tarihten bu yana marketin açılmadığı köyde de huzursuzluk ve tedirginliğin devam ettiği bildirildi.

Bir şüphelinin kimliği tespit edildi

Özkan çiftinin telefon kayıtlarını ve ilişkilerini mercek altına alan jandarma yetkilileri, cinayetin yüksek ihtimalle alacak verecek meselesi yüzünden işlendiğini düşünüyor.

Cinayet mahalline giden tüm güvenlik kameralarını tek tek inceleyen yetkililerin, bir şüphelinin kimliğini tespit ettiği ve yakalanmasının an meselesi olduğu öğrenildi.

(Yeni Asır)

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 10:49
  1. İstanbul
  2. İzmir
  3. Selçuk
  4. Çamlık Köyü
  5. markette korkunç cinayet
  6. Şenay-Hasan Hüseyin Özkan
  7. Cinayet
  8. karı koca infaz edildi

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