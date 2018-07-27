0553 313 94 23

Bakkal Mevlüt Bengi'nin katilleri bulundu! 2'si öldürüldü 1'i sağ ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi olan bakkal Mevlüt Bengi'yi öldüren teröristlerden biri sağ ele geçirildi, ikisi etkisiz hale getirildi.

27 Temmuz 2018 Cuma 19:23
Bakkal Mevlüt Bengi'nin katilleri bulundu! 2'si öldürüldü 1'i sağ ele geçirildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde, AK Parti sandık müşahidi Mevlüt Bengi'yi şehit ettikleri belirlenen teröristlerden biri sağ olarak yakalanırken 2'si etkisiz hale getirildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlileri, Ağrı Dağı'nda bölücü terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda bölgede yürütülen operasyon sırasında, terör örgütü PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı.

Çıkan çatışmada, bir terörist sağ, 2 terörist ölü olarak ele geçirildi.

Bölgede yapılan aramada bir M-16 piyade tüfeği, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 tabanca, 5 el bombası, 10 kalaşnikof ve 2 M-16 şarjörü, bir güneş paneli, 1 dizüstü bilgisayar, 3 telsiz, elektrik kablosu ve çok miktarda erzak, doküman ve tıbbi malzeme bulundu.

Sağ yakalanan PKK'lı teröristten alınan ifade sonucu, söz konusu 3 teröristin, 26 Haziran 2018'de Ağrı Dağı'nda Mevlüt Bengi'nin öldürülmesi olayının planlayıcısı ve uygulayıcılarından oldukları tespit edildi.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİNDEN SONRA KATLETTİLER

Doğubayazıt ilçesi Türkmen mezrasında bakkal işleten Mevlüt Bengi, 24 Haziran seçimlerinde, ilçenin Çiftlik köyünde AK Parti sandık müşahidi olarak görevlendirilmiş ancak bu görevi yedek sandık müşahidi yerine getirmişti.

Bengi, 26 Haziran Salı günü, Yaygınyurt köyü kırsalında PKK'lı teröristlerce elektrik direğine bağlandıktan sonra silahla başından vurularak öldürülmüştü.

Bengi'nin cesedinin yanında, terör örgütü PKK mensuplarınca yazılan "2015 yılından beri devletin ajanlığını yaptığı için öldürülmüştür" yazılı not bulunmuştu.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 19:23
  1. Ağrı
  2. Mevlüt Bengi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore 65 yıl sonra ABD'ye iade etti
    1. Kuzey Kore 65 yıl sonra ABD'ye iade etti
    2. PKK'lı Alman finosu Türkiye'ye..
    3. Diş ağrısı için doğal çözümler
    4. Kulak tıkanıklığı neden olur?
    5. Kocaeli'den acı haber! 8 kişi selde..
    6. Safiye İnci tutuklandı mı? Safiye İnci..
    7. Lavanta çayının sağlığa 7 etkisi
    8. CHP'de demokrasi bu kadar olur!..
    9. Terör devleti İsrail, bir çocuğu..
    10. Beşiktaş, Enzo Roco'yu resmen açıkladı!
    11. YKS sınav sonuçları ÖSYM tarafından ne..
    12. İstanbul Atatürk Havalimanı ne zaman..
    13. Edirne Meriç Nehri'nde çocuk cesedi..
    14. Süper Lig'de ilk hafta programı belli..
    15. Süleyman Soylu: En çok kaza yapan..
    16. Bir dönem sona eriyor: Hasta alımını..
    17. Tarihi çınar devrildi! Faciadan dönüldü
    18. CHP'li muhalifler imza sayısını duyurdu
    19. 2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH..
    20. Her şey bu evde yaşanmıştı! Ayrıntılar..
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    Kediciklerin 'MaşaAllah' ve 'İnşaAllah'ının sırrı çözüldü!
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    EYT'lilerin mağduriyetini yeni kabine çözecek mi?
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Brunson tehdidi sonrası ABD'den ilk hamle!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Topuk sertleşmesi ölümcül bir hastalığın habercisi!
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...
    Fatih Erbakan iddialı: Erdoğan'dan sonra ben...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma
    Vergi SGK imar barışı MTV KYK borcu yapılandırma