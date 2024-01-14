Bakışlarıyla yürekleri dağlamıştı! Şehit babası hayatını kaybetti
Fırat Kalkanı operasyonunda Suriye’nin Elbab kentinde 7 yıl önce şehit olan oğlunun şehadet haberi verilirken bakışıyla hafızalara kazınıp yürekleri dağlayan baba hayatını kaybetti.
8 Şubat 2017 günü Suriye'nin El Bab kentinde DEAŞ saldırısı sonucu 3 aylık evli Uzman Çavuş Gökhan Kılıç şehit oldu.
Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi 2424 Sokak'ta yaşayan ailesine, görevli askerler tarafından şehadet haberi verilmişti. Bu sırada kapıya çıkan baba Mehmet Kılıç’ın oğlunun şehit haberini aldığı sıradaki bakışı akıllarda kazındı. Her görenin yüreğini dağlayan bu bakışın sahibi yeni şehit haberlerinin geldiği akşam rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Şehit babası Kılıç’ın hastaneden alınan cenazesi Buruk Mezarlığı'na götürüldü. Baba Kılıç kılınan cenaze namazının ardından çocuklarının ve akrabalarının gözyaşları arasında toprağa verildi.
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