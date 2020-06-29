  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bakırköy'de taksi şoförünün rehin alındığı iddiası

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kovalamaca sonucu durdurulan taksideki 4 kişinin terör örgütleriyle herhangi bir iltisaklarının bulunmadığı belirlendi - Taksi şoförü ve 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-29 11:27:37 -
Bakırköy'de taksi şoförünün rehin alındığı iddiası

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de terör örgütleriyle iltisaklı 4 kişinin taksi şoförünü rehin aldığı iddiasının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 05.00 sıralarında terör örgütleriyle bağlantılı 4 kişinin bir taksi şoförünü rehin aldığı iddiası üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kovalamaca sonucu aracı Ataköy E-5 yan yolda barikat kurarak durdurdu.

Taksi şoförü T.Y. ve araçtaki O.M, H.F, R.K. ve M.C. araçtan indirilerek üst araması yapıldı.

Üst aramasında herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı, araçtakilerin terörle iltisaklı suç kayıtlarının bulunmadığı ve aranan şahıslardan olmadığı tespit edildi.

Çeşitli suçlardan kayıtları olduğu öğrenilen 4 kişi ve taksi sürücüsü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Ducato
Satılık 2013 model Fiat Ducato

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı