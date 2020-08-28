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Aktüel Bakırköy'de huzur operasyonu gerçekleştirildi
Aktüel

Bakırköy'de huzur operasyonu gerçekleştirildi

İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da uygulamayı yakından takip ederek, vatandaşlara maske ve mesafe kurallarını hatırlattı

Yeniakit Publisher
2020-08-28 22:47:22 -
Bakırköy'de huzur operasyonu gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de uyuşturucu satıcıları ve aranan kişilere yönelik huzur operasyonu gerçekleştirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü, özel harekat ve yunus timlerinin katılımıyla ilçede huzur operasyonu yapıldı.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri, şüpheli kişiler, arananlar ve şüpheli araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Araçlar tek tek durdurulduktan sonra sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü ve üst araması yapıldı.

Araçların iç kısım ve bagaj bölümleri ekipler tarafından tek tek aranırken, aramalara polis köpekleri de katıldı.

Uygulamaları Cumhuriyet Meydanı'nda takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş da vatandaşlarla bir süre sohbet etti, gençlere sosyal mesafe ve maske kurallarını hatırlattı.

Emniyet Müdürü Aktaş, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, söz konusu uygulamaların halkın huzur ve güvenliği için düzenli olarak devam edeceğini kaydetti.

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