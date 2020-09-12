Bakırköy'de devrilen eşya yüklü kamyon trafiği tıkadı
İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de virajı alamayarak devrilen ev eşyası yüklü kamyon nedeniyle trafik bir süre aksadı.
Florya Caddesi'nden sahil istikametine giden Nezir Kaplan, kullandığı 34 CRV 054 plakalı ev eşyası yüklü kamyonla Şenlikköy Kavşağı'na girdi. Virajı alamayan Kaplan'ın aracı devrildi.
Araçta bulunan şoförle birlikte 3 kişi, kazayı yara almadan atlattı.
Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.