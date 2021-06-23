Bakırköy İmam Hatip Lisesi'nden örnek proje

Türkiye’de çizgi film sektörüne yönelik hem tekniğini hazırlama hem de içeriği yönetme bakımından önemli bir proje hayata geçiyor. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde, çizgi roman, çizgi film, drama, dijital medya eğitimleri başlıyor.

Bakırköy İmam Hatip Okulları Mezunları ve Mensupları Derneği (BAKİMDER) Başkanı Alaattin Altuntaş, yaptığı açıklamada "Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi köklü geçmişe sahip ülkemizin güzide kurumlarından birisidir. Fen ve Sosyal Bilimler alanlarının yanı sıra Fransızca Hazırlık Sınıfı bulunan okulumuzda çok programlı bir eğitim verilmektedir" dedi.

2021-2022 eğitim-öğretim yılında yetenek sınavıyla öğrenci alınacağını duyuran Altuntaş, şunları söyledi:

"Musiki bölümüne 30 erkek öğrenci, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar bölümüne ise 30 kız öğrenci alıyoruz. Geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar bölümümüzde çizgi roman, çizgi film, drama, dijital medya eğitimleriyle birlikte hüsn-ü hat, ebru ve tezhip gibi dersleri de 4 yıllık eğitim öğretim süreçlerinde sunmuş olacağız. Çağımızın ihtiyaçları düşünüldüğünde dijitalleşen dünyada çizgi roman, çizgi film alanları büyük önem arz ediyor.

Bizler de bu boşluğu doldurmak noktasında okulumuzu, çağdaş görsel sanatlar içerisinde kendi değerleriyle yabancılaşmayan çizgi film üretim merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz. Bakırköy Anadolu İmam Hatip Lisesi, “kökü mazide, gözü atide” bir gençlik yetiştirmeyi kendisine şiar edinmiş ve bu uğurda gayretlerini devam ettirecektir."