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Ekonomi Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak
Ekonomi

Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı yüzde 62 oranında tamamlanan Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattının 2022 sonunda açılacağını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-13 13:47:00 -
Bakırköy-Bahçelievler-Kirazlı metro hattı 2022 sonunda açılacak

Karaismailoğlu, 8.4 kilometrelik hattın saatte tek yönde 70 bin yolcu kapasitesine ulaşacağını ifade etti.

7 istasyona sahip

Karaismailoğlu, şu bilgileri verdi: “Bakırköy sahilden başlayan projemiz Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olmak üzere 7 adet istasyona sahip olacaktır. İstasyonlarımızın çevresinde meydanlar oluşturarak şehir planlaması açısından da önemli bir adım atmış olacağız. Bu meydanlar istasyonların yol açacağı hareketlilik nedeniyle kısa sürede hem ticari hem de sosyal açıdan gelişen noktalara dönüşecekler. Metro hattımız yerleşim alanlarının altında zor bir bölgeden geçmektedir. Çok şükür, bütün sorunlar çözülmüştür. Çalışmalar ise hızla sürmektedir.”

Çalışmalar sürüyor

Karaismailoğlu, İstanbul’da yapımı devam eden metro hatlarının toplam uzunluğunun ise 91 kilometre olduğunu açıkladı. Kent içi raylı sistem projelerinin sayısını her geçen gün arttırdıklarını vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle dedi: “Ülke genelinde 12 ayrı şehirde toplam 811.4 kilometrelik kent içi raylı sistemimiz bulunmaktadır. Bu hatların 312 kilometresini bakanlık olarak biz yaptık. Bakanlığımızca yapımı tamamlanarak işletmeye açılan toplam 312.2 kilometrelik raylı sistem hatlarında yılda 2 milyar 393 milyona yakın yolcu taşınmaktadır. Ülke genelinde yapımı devam eden toplam 11 metro hattımızın toplam uzunluğu da 147 kilometreyi aşmaktadır.”

İstihdama büyük katkı

AK Parti hükümetleri döneminde ulaşım ve haberleşme için bir trilyon 86 milyar liradan fazla yatırım yapıldığına da işaret eden Karaismailoğlu, hayata geçirilen projeler sayesinde bir milyon 20 bin vatandaşa istihdam imkânı sağlandığını dile getirdi. Karaismailoğlu, 19 senede 11 bin 590 kilometreye varan konvansiyonel demir yolu hattının tamamının yenilendiğini hatırlattı. Bin 213 kilometre yüksek hızlı tren (YHT) hattı yapıldığını anımsattı. 3 bin 872 kilometre daha demir yolu inşa edildiğine dikkat çeken Karaismailoğlu, Ankara-Sivas ve Konya-Karaman YHT hatlarının yakın zamanda hizmete sunulacağını müjdeledi.

Zihniyet aynı

Bakan Karaismailoğlu, “Bize ‘İstanbul Havalimanı’nı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü, Kuzey Marmara Otoyolu’nu, Avrasya Tüneli’ni hatta Boğaziçi Köprüsü’nü yapmayın’ diyenleri unutmadık. O zaman onların dediklerine boyun eğseydik ne İstanbul Havalimanı ne Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne Kuzey Marmara Otoyolu ne de Avrasya Tüneli devrede olurdu. Bu projelere karşı çıkanlarla Kanal İstanbul’a karşı çıkanlar hep aynı zihniyet” şeklinde konuştu.

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