Bakırda tarihi ralli: Ton fiyatı 13 bin doları aştı

Ekonomi

ABD’ye sevkiyat talebinin hızlanması ve olası tarifelerin oluşturduğu arz endişeleriyle bakır, yatırımcı ilgisinin artması sonucu LME’de ton başına 13.187 dolarla rekor kırdı.

Bakır, ton başına 13.000 doları ilk kez aşarak güçlü rallisini sürdürdü. ABD’ye metal sevkiyatı için yeniden hızlanan talep, yatırımcıları harekete geçirdi.

Bakır, Pazartesi günü yüzde 4’ü aşan yükselişin ardından Londra Metal Borsası’nda (LME) yüzde 1,5’e kadar artarak ton başına rekor seviye olan 13.187 dolara çıktı. Böylece bakır fiyatları Kasım ortasından bu yana yüzde 20’nin üzerinde değer kazanmış oldu.

Ralli, ABD Başkanı Donald Trump’ın ithalat tarifeleri uygulama tehdidinin sürmesi nedeniyle ABD bakır fiyatlarının LME fiyatlarına kıyasla kalıcı bir primle işlem görmesine yol açtı. Bu durum, dünyanın geri kalanında bakır sıkıntısı yaşanabileceği uyarılarını artırırken; veri merkezlerinden elektrikli araç bataryalarına kadar geniş kullanım alanları sayesinde zaten bakıra ilgi duyan iyimser yatırımcıları da cesaretlendirdi.

BMO Capital Markets emtia analisti Helen Amos, “ABD’deki tarihi stok artışı hâlâ küresel bakır fiyatlarının ana itici gücü konumunda” dedi.

Marex kıdemli baz metaller stratejisti Al Munro’ya göre, Şili’deki Mantoverde madeninde yaşanan grev de piyasadaki spekülatif hareketleri körükledi.

