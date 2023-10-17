  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakırda 'güçlü dolar' baskısı!
Ekonomi

Bakırda 'güçlü dolar' baskısı!

Yeniakit Publisher
2023-10-17 10:16:00 -
Bakırda 'güçlü dolar' baskısı!

Bakır fiyatları doların yeniden yükselişe geçmesi ve yüksek stokların baskısıyla geriledi.

Bakır fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu haftaki konuşması öncesinde ABD Doları'nın yeniden yükselişe geçmesiyle düşüş yaşadı, artan stoklar da metal fiyatlarını baskı altında tuttu.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.45'te %0,3 düşüşle 7.951 dolar/ton seviyesinde işlem görürken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda Kasım ayı bakır kontratı, %0,3 düşüşle 66.100 yuan/tona (9.039,44 dolar) geriledi.

Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan politika hamlelerini değerlendirmek için Powell'ın Perşembe günkü konuşmasını beklerken dolar %0,1 yükseldi.

Analistler, kötüleşen talep ve yüksek faiz oranlarının etkisi nedeniyle sanayi metal piyasalarının yakın vadede artan yumuşaklığa karşı savunmasız kalmasını beklediklerini ifade etti.

LME'de bakır stokları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, SHFE'de bakır stokları geçen hafta haftalık artış kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Dalian'da demir cevheri, temellerden daha fazla destek alıyor

Dalian'da demir cevheri vadeli kontratları, düşük stoklar ve bazı çelik üreticilerinin üretim kesintileri nedeniyle tüketimin beklenenden yavaş düşmesi sonucu tüccarların kısa vadeli talep görünümüne ilişkin iyimser kalmasıyla kazancını sürdürdü.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, TSİ 05.03'te %1,65 artışla 862 yuan/tona yükseldi.

Analistler, sıcak metal üretiminin son zamanlarda düşüşte olmasına rağmen, mevcut üretimin halen dönem için nispeten yüksek seviyede olması nedeniyle düşüş hızının nispeten yavaş olduğuna dikkat çekti.

Analistlere göre çelik talebindeki iyileşme de güveni artırdı.

Singapur Borsası'nda Kasım vadeli demir cevheri, %0,61 düşerek 116,45 dolar/tona geriledi.

Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,55, sıcak haddelenmiş rulo %0,8 artarken, filmaşin %0,22 ve paslanmaz çelik %0,2 düştü.

69 milyar dolarlık satın alma gerçekleşti
69 milyar dolarlık satın alma gerçekleşti

Ekonomi

69 milyar dolarlık satın alma gerçekleşti

Rus hükümeti yerli uçak motoru için 1,8 milyar dolarlık ciddi bütçe ayırdı! Tarih verildi
Rus hükümeti yerli uçak motoru için 1,8 milyar dolarlık ciddi bütçe ayırdı! Tarih verildi

Dünya

Rus hükümeti yerli uçak motoru için 1,8 milyar dolarlık ciddi bütçe ayırdı! Tarih verildi

Türk üreticiler 25 milyar dolarlık "mutfağa" girdi
Türk üreticiler 25 milyar dolarlık "mutfağa" girdi

Ekonomi

Türk üreticiler 25 milyar dolarlık "mutfağa" girdi

Türk üreticiler 25 milyar dolarlık "mutfağa" girdi
Türk üreticiler 25 milyar dolarlık "mutfağa" girdi

Ekonomi

Türk üreticiler 25 milyar dolarlık "mutfağa" girdi

{relation id:1795971 slug:'69-milyar-dolarlik-satin-alma-gerceklesti'}

{relation id:1795971 slug:'69-milyar-dolarlik-satin-alma-gerceklesti'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23