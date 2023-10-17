Bakırda 'güçlü dolar' baskısı!
Bakır fiyatları doların yeniden yükselişe geçmesi ve yüksek stokların baskısıyla geriledi.
Bakır fiyatları, Fed Başkanı Jerome Powell'ın bu haftaki konuşması öncesinde ABD Doları'nın yeniden yükselişe geçmesiyle düşüş yaşadı, artan stoklar da metal fiyatlarını baskı altında tuttu.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 05.45'te %0,3 düşüşle 7.951 dolar/ton seviyesinde işlem görürken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda Kasım ayı bakır kontratı, %0,3 düşüşle 66.100 yuan/tona (9.039,44 dolar) geriledi.
Piyasalar ABD Merkez Bankası'nın yaklaşan politika hamlelerini değerlendirmek için Powell'ın Perşembe günkü konuşmasını beklerken dolar %0,1 yükseldi.
Analistler, kötüleşen talep ve yüksek faiz oranlarının etkisi nedeniyle sanayi metal piyasalarının yakın vadede artan yumuşaklığa karşı savunmasız kalmasını beklediklerini ifade etti.
LME'de bakır stokları Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyelerine yakın seyrederken, SHFE'de bakır stokları geçen hafta haftalık artış kaydetti.
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Dalian'da demir cevheri, temellerden daha fazla destek alıyor
Dalian'da demir cevheri vadeli kontratları, düşük stoklar ve bazı çelik üreticilerinin üretim kesintileri nedeniyle tüketimin beklenenden yavaş düşmesi sonucu tüccarların kısa vadeli talep görünümüne ilişkin iyimser kalmasıyla kazancını sürdürdü.
Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Ocak vadeli demir cevheri, TSİ 05.03'te %1,65 artışla 862 yuan/tona yükseldi.
Analistler, sıcak metal üretiminin son zamanlarda düşüşte olmasına rağmen, mevcut üretimin halen dönem için nispeten yüksek seviyede olması nedeniyle düşüş hızının nispeten yavaş olduğuna dikkat çekti.
Analistlere göre çelik talebindeki iyileşme de güveni artırdı.
Singapur Borsası'nda Kasım vadeli demir cevheri, %0,61 düşerek 116,45 dolar/tona geriledi.
Şangay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,55, sıcak haddelenmiş rulo %0,8 artarken, filmaşin %0,22 ve paslanmaz çelik %0,2 düştü.
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