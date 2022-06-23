Bakırda fiyatlar son 16 ayın dibinde!

Londra'da bakır fiyatları, Çin'de Covid-19 vakalarındaki artışın ve ABD'de agresif faiz artırımlarının küresel ekonomiyi durgunluğa ve metal talebini yavaşlatacağına dair endişelerin artmasıyla bugünkü işlemlerde 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, seans başında 8.564,50 dolar/ton ile 19 Şubat 2021'den bu yana en düşük seviyesine düştükten sonra TSİ 06.30'da %1,7 düşerek 8.628,50 dolar/tondan işlem gördü.

Shanghai'de Temmuz kontratı gün ortasında %2,9 düşüşle 66.030 yuan/ton (9.848 dolar) ile Ağustos sonundan bu yana en düşük seviyesini gördü.

Analistler, yakın vadede fiyatların buradan yukarı çıkması için Çin'den gelecek teşvik duyurularını ve verileri beklemek gerektiğine vurgu yaptı.

LME'de alüminyum %1 arttı, çinko %0,5 düştü. Kalay %3'ten fazla düşerek 28.000 dolar/ton ile Nisan 2021'den beri en düşük seviyeye indi.

ShFE'de alüminyum %2,1, nikel %6,9 ve kalay %3,9 düştü