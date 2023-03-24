Bakır, üç haftanın zirvesinden geriledi!

Bakır fiyatları, piyasanın hala daha geniş bankacılık sektörü türbülansını ve Fed'in fiyat yönüne ilişkin politika kararını değerlendirmesiyle üç haftanın zirvesinden geriledi.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.00'da %0,19 düşerek 9.014 dolar/tona geriledi. Kontrat dün 9.047,5 dolar/ton ile 2 Mart'tan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Mayıs vadeli bakır kontratı, %1,17 artışla 69.300 yuan/tondan işlem gördü.

Analistler, sanayi metallerinin makroekonomik gelişmelere karşı hassas olmaya devam ettiğini belirterek, Çin talebinde iyileşmelerin ortaya çıktığını belirtti. Analistlere göre devam eden bankacılık krizi istikrarı bozmaazsa, metal fiyatları daha iyi performans gösterebilir.

LME'de çinko %0,21, kalay %1,43, alüminyum %0,52 arttı, kurşun %0,49 düştü.

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Demir cevheri, cansız talep ve yüksek arz ortamında riskten kaçış nedeniyle düştü

Dalian ve Singapur'da demir cevheri vadeli işlemleri, piyasa katılımcılarının hafta boyunca zayıf çelik talebi ve yüksek cevher arzı beklentileri nedeniyle riskten kaçınan duruşu benimsemesiyle kayıplarını artırdı.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs vadeli demir cevheri, TSİ 05.13'te %1,56 düşüşle 850,5 yuan/tona (124,27 dolar) geriledi ve kontrat bu hafta şu ana kadar %5,4 kayıp yaşadı.

Singapur Borsası'nda, Nisan ayı demir cevheri kontratı %0,23 düşüşle 117,95 dolar/tondan işlem gördü.

Demir cevheri için baskı olduğunu belirten analistler, aşağı yönlü çelik talebindeki toparlanma hızının çelik fiyatları performansı ve çelik marjlarındaki hareketin demir cevheri fiyatlarını ortaklaşa etkileyeceğini kaydetti.

Öte yandan yüksek arz tahminleri de demir cevheri piyasası üzerindeki baskıyı artırdı.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %1,21 düşüşle 4.075 yuan/tondan işlem görürken, sıcak haddelenmiş rulo %1,43, filmaşin %0,73 düştü. Paslanmaz çelik %0,16 arttı.