Bakır tepsi nasıl temizlenir?

Oksitlenmiş bakırı temizlemenin en kolay yolu asitli malzemelerin içerisinde bekletmektir. Sirke, bira, limon gibi sıvılar bakırın kolayca temizlenmesini sağlar. Ketçap da aynı şekilde bakır temizliğinde etkilidir.

KETÇAP:

3 yemek kaşığı ketçabı tepsinin üzerine dökün. Temiz bir pamuklu bez yardımıyla ovalayarak lekeleri çıkarın. Oymalar ve benzeri desenler için kullanmadığınız bir dış fırçası ile yüzeyi fırçalayın. Temizliğin sonunda tepsiyi bol su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez yardımıyla yüzeyi ovalayarak parlatın.

KARBONAT:

Temiz ve tüy bırakmayan bir bezi ıslatıp fazla suyunu sıkın. 1 yemek kaşığı karbonatı beze döküp tepsiyi ovalayın. Karbonatı ihtiyaç duydukça ekleyip ovalamaya devam edin. Temizliğin sonunda tepsiyi bol su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez yardımıyla yüzeyi ovalayarak parlatın.

LİMON VE TUZ:

1 limonu ikiye bölün. Yarısına 1 yemek kaşığı tuz döküp tepsiyi ovalayın. Gerekirse limonun diğer yarısını da tuzlayıp kullanın. Temizliğin sonunda tepsiyi bol su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez yardımıyla yüzeyi ovalayarak parlatın.

SİRKE:

Tepsiyi daha büyük bir tepsinin içerisine koyup üzerine çıkacak kadar sirke ekleyin. Yarım saat kaynattıktan sonra bol su ile durulayın. Tüy bırakmayan bir bez yardımıyla yüzeyi ovalayarak parlatın.

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