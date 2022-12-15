Bakır, iki günlük artışın ardından o tuhaf sebeple düştü
Bakır fiyatları, Çin'de Covid-19 endişeleriyle iki günlük artışın ardından düşüş gösterdi.
Bakır fiyatları, Çin'de Kovid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesinin enfeksiyon artışına ilişkin endişeleri artırmasıyla talep görünümüne baskı yaparak, üst üste iki seanslık yükselişin ardından düştü.
Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.12'de %0,95 düşüşle 8.435,50 dolar/tona geriledi. Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ocak vadeli bakır, %0,92 düşerek 65.910 yuan/tondan (9.471,05 dolar) işlem gördü.
Çin'de sıkı Kovid polirikasında gevşemenin Kovid vakalarındaki artışla ilgili endişeleri artırdığı bildirildi.
Öte yandan Şili'de Cochilco, artan arz nedeniyle 2023 fiyat tahminini 3,70 dolar/libreye düşürdü.
Peru'da protestoların ise üretim için potansiyel risk oluşturduğu ifade ediliyor.
Dalian'da demir cevheri, Çin'de ekonomik destek hazırlığının yardımı ile 6 ayın zirvesine çıktı
Dalian'da demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in ekonomik büyümeyi destekleme planlarını uygulamaya koymasıyla birlikte altı ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Dalian Emtia Borsası'nda Mayıs vadeli demir cevheri, erken işlemlerde %2,5'e varan artışla 824 yuan/ton (118,56 dolar) ile 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesini gördü.
Resmi Xinhua haber ajansı dün geçtiği haberde Çin'de politika yapıcıların tüketim ve yatırım ölçeğini artırmayı hedeflediklerini belirtti.
Analistler, ekonomiyi istikrara kavuşturma planlarının hızlandırılmış uygulaması ve salgın önleme politikalarının optimizasyonunun piyasa duyarlılığını artırdığını kaydetti.
Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %1,6, sıcak haddelenmiş rulo %1,2 ve filmaşin %1,3 arttı. Paslanmaz çelik %0,3 düştü.
Analistler, 2023'teki demir cevheri fiyatlarının genel arzda beklenen artışla sınırlanabileceğini ifade etti.