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Ekonomi Bakır fiyatları yükseldi!
Ekonomi

Bakır fiyatları yükseldi!

Bakır, Çin'in emlak hisselerinin desteği ile arttı, ancak Kovid endişeleri baskı oluşturdu. Londra bakır fiyatları, Çin'in emlak hisselerini takip ederek yükseldi, ancak Çin'de artan Kovid-19 vakaları ve bu hafta merkez bankası toplantıları öncesindeki ihtiyatlılık nedeniyle sınırlı kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-12-13 09:20:00 -
Bakır fiyatları yükseldi!

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 07.00'de %0,2 artışla 8.393 dolar/ton ile bir önceki günün kayıplarını tersine çevirdi.

Bir trader yaptığı değerlendirmede gayrimenkul sektöründeki yükseliş eğiliminin hissiyatı artırdığını ancak piyasanın hassas ve fiyat artışının artan Covid vakaları ve makro baskı nedeniyle kolayca tersine çevrilebilir olduğunu kaydetti.

Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Ocak vadeli bakır, %0,5 düşüşle 65.970 yuan/tondan (9.451,97 dolar) işlem gördü.

Bu arada Peru'da yeni cumhurbaşkanına karşı protestolar nedeniyle Las Bambas madenine yakın otoyolun kapatıldığı ileri sürüldü.

LME'de alüminyum %0,3 artışla 2.422 dolar/tondan, çinko %0,5 artışla 3.286,50 dolar/tondan, kalay %0,8 artışla 24.150 dolar/tondan ve kurşun %0,4 artışla 2.189,50 dolar/tondan işlem gördü.

SHFE'de nikel %1,5 artışla 223.220 yuan/tona çıktı

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