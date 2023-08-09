Bakır fiyatları bir ayın dibinden...

LME'de bakır, doların gevşemesiyle bir ayın en düşük seviyesinden toparlandı.

Londra'da bakır fiyatları, zayıflayan doların etkisiyle bir önceki gündeki bir ayın en düşük seviyesinden toparlandı.

Londra Metal Borsası'nda üç ay vadeli bakır, TSİ 06.31'de %1 artışla 8.429 dolar/tona yükselirken, Shanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda Eylül vadeli bakır, gece LME'deki kayıpları takip ederek %0,6 düşüşle 68.460 yuan/tona (9.499,10 dolar) geriledi.

LME'de alüminyum %0,7 artışla 2.216 dolar/tondan, nikel %0,4 artışla 20.920 dolar/tondan, çinko %0,8 artışla 2.476 dolar/tondan, kurşun %0,4 artışla 2.133 dolar/tondan ve kalay %0,4 artışla 27.405 dolar/tondan işlem gördü.

Küresel ekonomiye ilişkin endişeler, Çin'de ithalat ve ihracatın Temmuz ayında beklenenden çok daha hızlı daraldığını göstermesinin ardından alevlendi.

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Veriler, Çin hükümetinden daha fazla teşvik önlemi için umutları artırırken, metal fiyatlarındaki ralliyi kontrol etti.

Çin'deki düşük bakır stokları da metal fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.