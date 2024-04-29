Bakır arz sıkışıklığı nedeniyle yükseliyor!

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır 10.018,50 dolara yükselerek iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören haziran vadeli bakır kontratı ton başına 81.020 yuan (11.184,12 dolar) oldu.

Bakır fiyatları, azalan hammadde arzı ve yatırımcıların dünyanın en büyük bakır madencisini oluşturacak potansiyel bir BHP Group-Anglo American anlaşmasına odaklanmasının etkisiyle yükseldi.

Londra Metal Borsası'nda üç aylık bakır %0,5 artışla ton başına 10.018,50 dolara yükselerek iki yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda en çok işlem gören Haziran vadeli bakır kontratı %0,8 artışla ton başına 81.020 yuan (11.184,12 dolar) oldu.

Aralık ayında büyük Cobre Panama madeninin kapanmasıyla tetiklenen bakır cevheri ve konsantresi sıkıntısı, bakır işleme ücretlerinin geçen hafta ilk kez eksiye düşmesine neden oldu. Çin'de bakır konsantresinin spot işleme ücretleri ton başına 2,6 dolara gerileyerek Fastmarkets'ın 2013'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

Bu arada, BHP Group'un Anglo American için yaptığı teklif arz endişelerini ön plana çıkardı ve fon alımlarını yoğunlaştırdı.

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Grup, 39 milyar dolarlık ilk teklifinin reddedilmesinin ardından önümüzdeki haftalarda daha iyi bir teklif vermeyi düşünüyor.

Ancak ANZ analistleri, dünya standartlarında sınırlı keşifler gibi devam eden zorluklar nedeniyle birleşik bir şirketin bile toplam arzı artırmasının beklenmediğini söyledi.

Fed'in 1 Mayıs'ta yapacağı politika gözden geçirmesi bu hafta piyasaların ana odak noktasını oluştururken, yatırımcılar ABD'de enflasyonun yükselmesinin ardından faiz indirimlerinin ertelenmesini bekliyor.

LME alüminyum tonu 2.570dolar'da çok az hareket ederken, nikel %0,9 artışla 19.265dolar'a, çinko %0,9 artışla 2.868,50dolar'a, kurşun %0,5 artışla 2.218dolar'a yükseldi, kalay %0,2 düşüşle 32.350dolar'da kaldı.

SHFE alüminyum %0,7 artışla ton başına 20.640 yuan, nikel %0,3 düşüşle 143.030 yuan, çinko %0,6 artışla 22.940 yuan, kurşun %0,3 artışla 17.260 yuan, kalay %0,7 düşüşle 259.980 yuan oldu.