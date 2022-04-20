Bakın ‘Z kuşağını’ nasıl kekliyorlar… Küfürbaz Hasan Can’ın foyası ortaya çıktı!

Küfürlerin havalarda uçuştuğu Konuşanlar programı ile Acun Ilıcalı’nın çatısı altına giren Hasan Can Kaya’nın foyası ortaya çıktı.

Youtube bölümlerinin ardından Acun Ilıcalı’nın kanalı Exxen’e geçiş yapan Konuşanlarla ilgili femonen Yasmin Balta, bilinmeyen detayları açıkladı.

“Sıkıcıydı”

TikTok fenomeni Yasmin Balta, Konuşanlar programına aylardır gitmek için bilet kovaladığını ancak büyük hayal kırıklığına uğradığını takipçileriyle paylaştı. Programın bitmesini bile beklemeden ilk yarıda çıktığını söyleyen genç fenomen, ilk seansın “Sıkıcı” geçtiğini söyledi.

“Ağızlar kıpırdamıyor”

Balta, “Çıktım, çünkü çok sıkıcıydı. Hani izlerken görüyoruz kahkahalar havada uçuşuyor ya, hepsi yalan çıktı” dedi. “Kimse gülmüyordu” diyen Balta, “Efekt olduğunu anladım. Zaten izlerken dikkat edin kahkaha sesi çıkarken ağızlar kıpırdamıyor” iddiasında bulunarak, programı sosyal medyada ifşa etti.