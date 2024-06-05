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Sağlık Bakın ucuz güneş gözlükleri neye sebep oluyor
Sağlık

Bakın ucuz güneş gözlükleri neye sebep oluyor

Yeniakit Publisher
2024-06-05 18:19:00 -
Bakın ucuz güneş gözlükleri neye sebep oluyor

Nevşehir'de bulunan dünyanın en büyük doğal gökdeleni yılın ilk 5 ayında 90 bin kişi ağırladı.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların güneş gözlüğüne olan ihtiyacı artarken, uzmanından güneş gözlükleri ile ilgili uyarı geldi. Memorial Kayseri Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Ataş; güneş gözlüklerinin rast gele alınmaması gerektiğini söyleyerek; “Yazın gelmesiyle birlikte güneş iyice yüzünü göstermeye başladı. Güneş ışınları aslında vücudumuza faydalıdır. Özellikle D vitaminin oluşması vücudumuza faydalıdır. Her şeyin fazlası gibi güneş ışınlarının fazlasının da vücuda zararları olabiliyor. Gözün özellikle fazla güneş ışığına maruz kalmasının da zararları olabiliyor. Biz ışığın 380 ile 780 nanometre dalga boyundaki ışığı görebiliyoruz. 380'in altındaki ışığa ultraviyole diyoruz. Ultraviyole ışınları özellikle göze çok zarar vermektedir. Bu ışınlar çok yoğun enerji içermektedir. Bunlardan korunmak için bazı hassas kişilerin ve hatta sağlıklı kişilerin de güneş gözlüğüne ihtiyacı var. Güneş gözlüğü alırken, bildiğimiz optisyenlerden almak gerekiyor. Rast gele sokak satıcılarından ve bilmediğimiz yerlerden almamak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Güneş gözlüklerinde ultraviyole filtresinin olması gerektiğine dikkat çeken Ataş; “Bunların mutlaka TSE belgeli sertifikalı olması ve Avrupa'dan onaylanmış güneş gözlükleri olması çok önemlidir. Mutlaka yüzde 100 ultraviyole filtreli olması gerekiyor. Ultraviyole filtreli değilse, rast gele sokaktan aldığımız güneş gözlükleri yarardan çok zarar getirebiliyor. Çünkü ultraviyoleyi süzmeyen güneş gözlüğü taktığınız zaman gözbebeği büyüyecek ve daha güneşe maruz kalacağı için zararları olmaktadır. O yüzden bu çok önemlidir. Renginden, estetiğinden çok üzerindeki etikete bakarak yüzde 100 ultraviyole filtreli olması çok önemli bir husustur” şeklinde konuştu.

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