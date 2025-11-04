Demirtaş’ın birden fazla davası olduğuna ve son aldığı cezanın henüz istinaf aşamasında bulunduğuna işaret eden Karahasanoğlu, “Yattığı süre 9 yıla yaklaştı, bu nedenle tahliye olursa sürecin hukuki yönüne bakmak gerekir.” değerlendirmesinde bulundu.

Devlet Bahçeli’nin de konuyla ilgili “Tahliyesi hayırlara vesile olacaktır” sözlerinin, meseleyi ülkede huzur ve birlik arayışı çerçevesinde ele aldığını belirtti. Öte yandan Demirtaş’ın geçmişte kullandığı sert siyasi ifadelerle bugün sergilediği daha temkinli söylem arasındaki fark da dikkat çekici bulundu.

İşte o açıklamalar;

Selahattin Demirtaş'la ilgili dün büyük dairenin verdiği bir Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairenin verdiği bir karar var ama bilebildiğim kadarıyla karar sadece tutuklanmayla ilgili aşamadaki hak ihlalini içeriyordu. Yani herhangi bir şekilde kesinleşmiş mahkumiyet kararının yanlış olduğuna dair Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bir karar yok. Bakın öyle çakallar ki, o Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi öyle çakal ki tutuklamayla ilgili verdiği kararı gösteriyorlar ne şekilde? Sanki Kobani davası veya diğer davalarla ilgili verilmiş bir esas hakkında kararmış gibi gösteriyorlar. O açıklamayı yapıyor. Arkasından da büyük daire itirazı reddetti deniliyor. Peki şu an kesinleşen mahkumiyet kararı var mı? Var. Onunla ilgili AİHM kararı var mı? Yok. Peki şu an Selahattin Demirtaş'ın çünkü bir tane iki tane davası yok. 7-8 tane dava var. Selahattin Demirtaş'ın 2024 yılında aldığı bir ceza var. Ciddi bir ceza var. O ne durumda? AİHM verdi mi onunla bir karar? Hayır. Çünkü daha yeni istinafa gitti. Eylül ayında yani bir ay önce, bir buçuk ay önce istinafa daha yeni götürüldü. Dolayısıyla bu Selahattin Demirtaş hakkında birden fazla dava var. Ha, şurada belki haklı olabilir Selahattin Demirtaş'ın avukatları.

Yattığı süreye baktığınız zaman 10 yılı neredeyse topladı. 9 yılı tamamladı. 2016'da tutuklanmıştı Selahattin Demirtaş. Yattığı süreyle kıyasladığınız zaman yatması gereken süreyi şu an itibariyle tahliyesi gerekiyor olabilir. O noktada da Sayın Devlet Bahçeli eğer çıkarsa, tahliye olursa bu işte vatana hayırlı olsun diyor. Selahattin Demirtaş'ın da belki o evvelki söylemiyle kıyasladığımız zaman, evvelki söylemi neydi? Durun daha durun. Durun. Onun ifadesini söylüyorum. Ben öyle bir sıfat kullanmıyorum Apo için. Terörist başı diyorum ben Apo için. O Selahattin Demirtaş'ın sıfatı şu: Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz. Bu söylemden bugün itibariyle Selahattin Demirtaş benim hakkımda AİHM kararı verilmiş, olumlu bir karar verilmiş. Ama önemli olan benim tahliyem değil vatanla ilgili, ülkeyle ilgili, milletimizle ilgili güzel gelişmelerin olması şeklinde bir mealen böyle bir cümle kurmuş. Dolayısıyla o noktada biz de millet yararına neler oluyor ona bakmamız lazım.