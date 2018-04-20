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Bakın neyle boks maçı yaptı

Kahramanmaraş'ta yaşayan 30 yaşındaki Ümit Avlık, çöp kovalarıyla boks yaparak hem ilde hemde sosyal medyada fenomen oldu.

20 Nisan 2018 Cuma 15:31
Bakın neyle boks maçı yaptı

Kent merkezinde rastladığı çöp kovalarıyla antrenman yapan Ümit Avlık'ın tek hayali profesyonel boksör olmak.

Yaşadığı ilçede herkes tarafından sevilen Ümit Avlık, "Tek hayalim sanatçı ve boksör olmak. Her zaman bu hayallerimi düşünüyorum. Pazarcık gençlerimize zaman zaman türküler söylüyorum. Kendimi şarkılarla buluyorum. Hıncımı çöp kovalarından alıyorum. Karşıma rakip bekliyorum" dedi.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:31
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