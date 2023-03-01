Bakın nasıl blöf yapmışlar! HDP direksiyonu fena kırdı

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Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra partisinin Grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminin daha önce belirlendiği gibi 14 Mayıs'ta yapılacağını işaret etti. Erdoğan, muhalefeti eleştirdiği konuşmasında, "Milletimiz bunlara gereken cevabı 14 Mayıs'ta verecek." dedi.

HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, geçtiğimiz ay, "HDP kendi adayını çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla gidecek" demişti.

Geri adım attılar!

6'lı masanın adayını açıklayacağı toplantı öncesinde konuşan HDP Basın, Yayın ve Propaganda Komisyonu'ndan Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, geri adım atarak, Buldan'ın açıklamasının bir blöf olduğunu ortaya koydu.

"Aday çıkarıp çıkarmama tartışmaları parti kurullarımızda yeniden ele alınıyor." diyen HDP'li Temel, şu ifadeleri kullandı:

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Deprem sonrası ortaya çıkan gelişmeleri her boyutuyla da görmek istiyoruz. Muhalefetin de iktidarın da bu aşamada tutumunu takip ediyoruz. İki türlü hazırlığımız var, bileşenlerimizle yaptığımı değerlendirmeler sonucunda aday çıkarma fikri vardı, yeni değerlendirmemizde bu düşünce baskın gelirse, tüm sorunlara çözüm iddiası taşıyacak bir aday çıkmazsa elbette biz aday çıkaracağız.

Ama bir yandan da 6'lı masadaki tartışmaları da dikkatle izliyoruz. Orada geçen isimleri telaffuz ederek isimle ilgili tartışmalara şu aşamada girmek istemiyoruz.

Aday olarak gösterilecek aktörün partimiz HDP’ye ve ittifakımıza yönelik tutumunu da görmek istiyoruz. Kürt sorunu, adalet sorunu, deprem sonrası ortaya çıkan sorunlara yönelik yaklaşımını görmemiz gerekiyor.