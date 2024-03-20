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Sağlık Bakın kimler hastalıkları daha çabuk yeniyor!
Sağlık

Bakın kimler hastalıkları daha çabuk yeniyor!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 12:12:00 -
Bakın kimler hastalıkları daha çabuk yeniyor!

Uzman Dr. Emre Karadeniz, mutlu insanların hastalıkları daha çabuk yendiğini belirtti.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Karadeniz, hastaların tedavisine mutluluğun büyük katkısı olduğunu belirterek, mutlu olan hastaların tedaviye daha kısa sürede yanıt verdiğini söyledi.

İnsanlar doğduktan ölene kadar çok farklı duygular içerisinde hayatına devam ediyor. Hayatta en çok istenilen ve aranılan duygu ise mutluluk oluyor. Bu yüzden 2012 yılından beri her yıl 20 Mart, 'Dünya Mutluluk Günü' olarak kutlanıyor. Depremin vurduğu Hatay’da kentin yeni hastanesi olan Hatay Eğitim Araştırma Hastanesi’nin çocuk servisinde yatan çocukların tedavilerinin ilk ilacı mutluluk oluyor. Bütün hastalıkların kökeninde mutluluğun ve mutsuzluğun yattığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Karadeniz, hastalıkların tedavisinde mutluluğun büyük etkisi olduğunu söyledi.

“Hastaların mutlu olması onların tedavilerine büyük katkı sağlıyor”

Mutlu hastaların tedaviye daha hızlı yanıt verdiğini belirten Uzman Dr. Karadeniz, “Mutlu hastalarımızın tedaviye daha hızlı cevap verdiği, hızlı düzeldiği ve daha az ilaçla toparlandıklarını görmekteyiz. Çocuklar veya tüm hastaları mutlu etmek, onların tedavilerine büyük katkı sağlıyor. Mutlu olan insanlar, hastalıklarını daha çabuk atlatıyorlar” dedi.

“Kanser hastaları için moral ve mutluluk ilk yapılması gereken tedavidir”

Kanser hastalarının tedavisinde moral ve mutluluğun önemine dikkat çeken Uzman Dr. Karadeniz, “Özellikle tansiyon ve şeker hastalıklarında daha az yükselmeler görülüyor. Çocuklarda kronik olarak lösemili lenfomalı hastaların veya kronik hastalıkları olan hastaların mutsuz insanlara göre daha hızlı toparladıklarını görmekteyiz. Kanser hastaları için moral ve mutluluk ilk yapılması gereken tedavidir. Onların psikolojik destek almaları, psikologlar tarafından desteklenmeleri çok önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

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