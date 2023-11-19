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Ekonomi Bakın kimin mesajını paylaştı Mehmet Şimşek’ten Sürpriz mesaj
Ekonomi

Bakın kimin mesajını paylaştı Mehmet Şimşek’ten Sürpriz mesaj

Yeniakit Publisher
2023-11-19 13:02:00 - 2023-11-19 13:03:34
Bakın kimin mesajını paylaştı Mehmet Şimşek’ten Sürpriz mesaj

Mehmet Şimşek, Robin Brooks'un Türk Lirası değerlendirmesini paylaştı Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekonomist Robin Brooks'un, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değeri ile ilgili yapılan çalışmaların sonuç verdiğine ilişkin mesajını aktardı. Türkiye'nin cari işlemler hesabı eylül ayında 1,9 milyar dolar fazla verdi. Böylece aylık cari fazla son 23 ayın en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Baş ekonomisti ve Goldman Sachs'ın kıdemli ekonomisti Robin Brooks'un bu olumlu gelişmeye dair değerlendirmesini paylaştı.

 

Brooks ise mesajında Türk Lirası ile ilgili para politikaları açısından doğru yolda olunduğunu şöyle dile getirdi:

"Cari hesap değerlendirmesi Türk Lirası açısından olumlu"

Türkiye, 2018'e benzer bir cari hesap ayarlamasının ilk aşamalarında. Bu ayarlama Türk Lirası açısından olumlu oldu ve Dolar/TL'nin Ağustos 2018'deki 7,20 seviyesinden 2018 sonunda 5,50 seviyesinin altına yükselmesine neden oldu. Bu cari denge ayarlaması da lira için olumlu...
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2018-2023 karşılaştırması

Brooks, yayınladığı mesajında 2018 yılının mayıs ayı ile 2023 yılının ekim ayını kıyaslayan bir grafik de paylaştı.

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