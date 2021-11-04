Bakın imam hatiplere ne yapılması gerekiyormuş

İmam hatip okullarına olan yoğun ilgiyi azaltmak için her türlü kara propagandayı yapan solak kesim, yeni bir tartışmayı ortaya attı. Kimlere hizmet ettiği konusunda şüpheler bulunan karanlık odaTV’nin karanlık yazarı Soner Yalçın, imam hatiplerin özelleştirilmesi gerektiğini belirterek Türkiye’de Amerikan eğitim-öğretim sisteminin uygulanması gerektiğini kaydetti. Yalçın, “Bu okullar sadece tarikatlar-cemaatlere-vakıflara ait olsun; tüm giderleri onlar karşılasın. Devlet ise bu okullarda sadece denetleme görevi yapsın… Keza: Diğer tarikat-cemaat- vakıf okullarına da devlet ödeneği/ devlet finansı kesilsin” diyerek asıl niyetinin imam hatip okullarının tamamen kapatılması olduğunu ise gizleyemedi. İşte Yalçın’ın yazısının ilgili bölümü:

“Eğitim konusunda, -artık çökmüş AKP iktidarı gibi- tek yönlü bakmayı bırakıp köklü çözümler üretmek zorundayız.

“Milli Eğitimi tarikatlar ele geçirdi…”

“Milli Eğitimi tarikatlar yönetiyor…”

Bunlar teşhis. Asıl üzerinde durulması gereken, çözüm ne? Dünya bu işi nasıl halletti?

Ülkelerin uygulamalarında eğitim-din konusuna bakışları farklı. Örneğin:

ABD'de kamu bütçesinden finanse edilen devlet okullarında her türlü dini faaliyet yasak.

Buna karşılık özel okullarda ve bilhassa çoğu özel vakıflara ait olan üniversitelerde, dini eğitim serbestçe uygulanıyor. Ancak burada temel konu şu:

ABD'de kilise ve devlet arasında yüksek ve aşılmaz duvar var. Vergilerle hiçbir dini aktivite ya da kurum desteklenmiyor. Yani, dini okullara –öğretmen maaşları dâhil- mali destek sağlanmıyor.

Fransa'da da benzer yaklaşım var.

(...) Din dersi devlet okullarında Almanya'dan Hollanda'ya isteğe bağlıdır; Avusturya'dan Yunanistan'a ise zorunludur. Vs.

Peki, Türkiye'de artık kangrene dönüşmüş, din dersi dahi olmak üzere eğitim politikası konusunda muhalefetin önerisi/ programı var mı?

AMERİKAN SİSTEMİ

Fransa'dan örnek vermeyeyim; kimileri “laikçi” diye bu ülkeye mesafeli bakıyor!

“Kıbleleri” ABD'den örnek vereyim; orta yol bulayım:

Din-devlet ilişkilerini düzenleyen temel ilke, Federal Anayasa'da şöyle yazar:

“Devlet, dini tesis eden ya da dinin özgürce uygulanmasını kısıtlayan hiçbir kanun yapamaz.”

İşte ABD; din-devlet ilişkilerini devlet okullarında din eğitimini verip verilmemesi, devletin dini okullara mali yardım yapıp yapmaması gibi hususları bu hükme göre tanzim ediyor. Ve:

Amerika'da din eğitimi konusunda devlet, hiçbir ödev yüklenmez, din eğitimini tamamen bireysel ve toplumsal alana bırakır.

Türkiye'de bu Amerikan eğitim-öğretim sistemi uygulanabilir mi? Yani, kamu ile özel ayrılabilir mi?

Mesela, İmam Hatipler özelleştirilebilir mi? Bu okullar sadece tarikatlar-cemaatlere-vakıflara ait olsun; tüm giderleri onlar karşılasın. Devlet ise bu okullarda sadece denetleme görevi yapsın…

Keza: Diğer tarikat-cemaat- vakıf okullarına da devlet ödeneği/ devlet finansı kesilsin. Görüyoruz ki; tarikatlar devlet parasıyla kendi anlayışlarına uygun eğitim veriyor! Buna dünyada kimse izin vermez…”