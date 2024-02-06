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Yaşam Bakın hava filtresinden ne çıktı
Yaşam

Bakın hava filtresinden ne çıktı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 22:13:00 -

Konya'da yapılan bir aramada otomobilin motor havalandırmasında bin 200 adet uyuşturucu hap bulundu.

Konya'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada otomobilin motor havalandırmasında bin 200 adet uyuşturucu hap bulurken, şüphelilerin evinde yapılan aramada ise, 41 bin 260 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada motor kısmında bulunan hava filtresinin içerisine gizlenmiş 5 parça halinde bin 200 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. Polis ekipleri araç içerisindeki bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Evlerinde de uyuşturucu çıktı

Şüphelilerin Tatlıcak Mahallesi’nde bulunan ikametlerine de yapılan aramasında ise 41 bin 260 adet ecstasy olarak bilinen uyuşturucu hapın yanı sıra 1 adet ruhsatsız tüfek, 52 adet fişek, 3 adet döner bıçağı, 1 adet satır ve bir miktar suç unsuru para ele geçirdi. Şüpheliler Ahmet S. ve Ayşe S. hakkında 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Kullanmak' suçlarından adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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