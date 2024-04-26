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Medya Bakın gerekçe neymiş! Ağlayan donsuz ve arsız Nihal Candan salıverildi
Medya

Bakın gerekçe neymiş! Ağlayan donsuz ve arsız Nihal Candan salıverildi

Yeniakit Publisher
2024-04-26 14:25:00 - 2024-04-26 14:25:46
Bakın gerekçe neymiş! Ağlayan donsuz ve arsız Nihal Candan salıverildi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından haklarında başlatılan soruşturma çerçevesinde tutuklanan Candan kardeşlerden Nihal Candan, sağlık sorunları gerekçe gösterilerek salıverildi. Nihal Candan tutuklandığını öğrenince sinir krizi geçirerek ağlamıştı.

Ucuza araç sattıklarını söyleyerek vatandaşları 'sazan sarmalı' yöntemiyle dolandıran suç örgütü ile birlikte hareket ettikleri tespit edilen Nihal ve Bahar Candan kardeşler, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 16 Kasım 2023’te tutuklanmıştı. Marmara Cezaevi’nde bulunan Nihal Candan, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Nihal Candan’ın anoreksiya hastalığı nedeniyle kilo kaybettiği ve bağışıklık sisteminin çökmek üzere olduğu iddia edildi.

Tutuklanınca ağlamıştı

Tutuklama kararını öğrenen Nihal Candan ağlama krizine girerek “Lütfen istemiyorum” diye bağırmıştı. Bahar Candan’ın da ağladığı görülmüştü.

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