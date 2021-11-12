Bakın en çok hangi şehirde TV izleniyor

TİAK Televizyon İzleme Araştırmaları, Türkiye’de 2020 yılında kişi başı ortalama televizyon izleme süresinin, dünya ortalamasının da üzerine çıkarak, 2019 yılına göre 19 dakikalık bir artışla 4 saat 33 dakika olarak gerçekleştiğini açıkladı. Açıklanan rakamlar Türkiye'deki televizyon bağımlılığını da ortaya koydu. Gelişmiş ülkelerde ise televizyon izleme saatlerinin giderek düştüğü ve 1 saate gerilediği aktarıldı.

TİAK’ın verilerine göre, televizyon izleme süreleri pandeminin de etkisiyle tüm yaş gruplarında arttı. Türkiye’de ortalama televizyon izleme süresi en yüksek olan il İzmir olarak açıklanırken, televizyonda en çok diziler ve reality şovlar ilgi gördü.

Çalışma 40 ilde yapıldı

Türkiye’de televizyon izleme araştırmalarını organize eden TİAK, Türkiye Televizyon İzleyici Ölçümü Araştırması 2020 sonuçlarını ve yeni döneme ilişkin gelişmeleri, düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Araştırmaya 40 ilin ilçe toplam nüfusu 10 bin üzeri olan tüm yerleşim yerlerinde, en az 1 çalışan televizyonu olan haneler dahil edildi. Ölçüm sonuçları panel hanelerinde yaşayan 5 yaş ve üzerindeki kişiler ve bu haneleri ziyaret eden misafirlerin TV izlemelerini içeriyor. 31 Aralık 2020’de paneldeki hane sayısı 4 bin 284, raporlanan kişi sayısı 14 bin 389, peoplemeter sayısı ise 5 bin 367 olarak açıklandı.