Bakın bu sefer kimlerle gizli görüşmüş Ve İmamoğlu yine balıkçıda

Altılı masanın adayı olmak için Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla kıran kırana bir mücadele gösteren CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Erkem İmamoğlu’nun HDP’li 2 milletvekili ile yemek yediği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İstanbul'un vasat altında kalan belediye başkanları arasında gösterilen İmamoğlu'nun HDP ile balıkçıda gizli bir görüşme gerçekleştirdiği iddiası sonrası "Masa 6+1 mi oldu?" soruları akıllara geldi.

Gündemi sarsan iddia

Gazeteci Zafer Şahin, Ülke TV ekranında Kanal 7 Ankara Temsilcisi Mehmet Acet‘in sunumuyla ekrana gelen "Akşam Baskısı" programında "İmamoğlu balıkçıda HDP’li vekillerle yemek yedi" iddiasına yönelik çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Ortaya çıkarsa İmamoğlu ne yapacak?"

Söz konusu haberinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yalanmasının üzerine canlı yayında konuşan Şahin, Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancıoğlu arasındaki gerginliği hatırlatarak, "Bu haberi de yalanlamışlardı ama gerçek ortaya çıktı, hafta HDP’li vekillerle yemek yediğine ilişkin İmamoğlu’nun fotoğrafları çıkarsa ne yapacak? Çıkmazsa ben özür diler köşemde gereğini yaparım ama İmamoğlu ne yapacak?" diye sordu.

İstanbul kar altında kalırken İngiliz sefiri Chilcott ile kalkan yemişti

İstanbul son yılların en felaket kışını geçtiğimiz yıl yaşamıştı. İstanbullular yoğun yağan kara yeterli müdahale edilmemesi nedeniyle mağdur oldu. Binlerce insan araçlarıyla yollarda mahsur kalırken, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'da afetle mücadeleyi yönetmek yerine Rumeli Kavağı'nda bulunan Balıkçı Kahraman'da İngiltere'nin (Birleşik Krallık) Ankara Büyükelçisi Sir Dominick Chilcott ve eşi Jane Lady Chilcott ile Kalkan balığı ciğeri yediği ortaya çıkmıştı.