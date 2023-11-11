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Yaşam Bakın altınları ne için çalmışlar!
Yaşam

Bakın altınları ne için çalmışlar!

Yeniakit Publisher
2023-11-11 22:40:00 -
Bakın altınları ne için çalmışlar!

Ankara’da ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Çaldıkları altınları satarak kendilerine telefon alan çift yakalandı.

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bir evden çaldıkları altınları satarak kendilerine telefon alan karı koca gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Batıkent'te bir evden 1 kelepçe bileklik, 4 bilezik, 1 tam altın takılı zincir kolye ve 2 altın yüzük çalındı.

Durumun haber verilmesi üzerine Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelinin olay yerine geldiği aracın plakasını tespit etti.

Yapılan araştırmada kargo dağıtım amacıyla kullanılan aracın sahibinin B.S.B. olduğu ve aracı kullanan eşi D.B'nin hırsızlık yapılan binada gün içinde kargo dağıttığı anlaşıldı.

Ekiplerin yerlerini tespitinin ardından gözaltına alınan şüpheliler, hırsızlık yaptıklarını kabul etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Şüphelilerin çaldıkları altınları 214 bin lira karşılığında kuyumcuya sattıkları ardından paranın bir kısmıyla da kendilerine telefon aldıkları öğrenildi.

Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler devam ediyor.

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