Bakın ahlaksızlar, o müezzin ne diyor! Geziciler Bezmialem Camisi'ne nasıl zarar verdi?

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Son olarak geçirdiği böbrek nakli operasyonu ile gündeme gelen Dolmabahçe Bezmiâlem Valide Sultan Camisi'nin müezzini Fuat Yıldırım'ın 2013 yılındaki ifadesi, Gezici vandalları savunan muhalefetin ahlaksızlığını gözler önüne seriyor.

"Camide bir şey olmadı, şahidi de müezzin.", "Müezzin 'yalan söyleyemem' dedi.", "Dürüst müezzin, geziciler aleyhine şahitlik yapmadı diye sürüldü" ve benzeri daha nice yalanla Gezicilerin camiye verdiği zararın üzerini örtmeye çalışanların iddiaları, Bezmiâlem Valide Sultan Camisi müezzini Fuat Yıldırım'ın 19 Haziran 2013'te verdiği ifadesinin belgesi ile çöp oldu.

Bakın ahlaksızlar o müezzin ne diyor!

Müezzin Yıldırım, 2013'te verdiği ifadesinde, olayların başladığı ilk gün (31 Mayıs 2013) vandalların cami kapısına geldiğini, kendisinin camide görevli müezzin olduğunu ve Gezicilerin içeri girmesini engellemek için kapıyı kilitlediğini, kalkışmacıların gecenin ilerleyen saatlerinde kapı kilidini kırdıklarını ama o gece camiye girmediklerini anlattı.

Olayların ikinci gününde (1 Haziran 2013) saat 09:00'da camiyi açtıklarını belirten müezzin, öğlen namazından sonra polisten kaçan Gezicilerin camiye girdiğini, kalabalık olmaları sebebi ile engel olamadıklarını söyledi.

Aynı günün akşamında vandalların camiyi revir olarak kullandıklarını ifade eden müezzin Yıldırım, gece boyunca polisle çatışıp yaralanan Gezicilerin camiye getirildiğini vurguladı.

Gezicilerin camiye ayakkabı ile girdiklerini ifade eden müezzin Yıldırım, gözü önünde bir polis aracının yakıldığını, söndürmeye gelen itfaiye aracının da saldırmak sureti ile engellendiğini gördüğünü söyledi. Müezzin, kalabalığa o gece müdahale edemediğini aktardı.

Olayların üçüncü gününde (2 Haziran 2013) can güvenliğinin kalmadığını söyleyen müezzin Yıldırım, camiyi terk edip eşini ve çocuklarını cami bitişiğindeki lojmanda kaldıklarından dolayı endişe ettiği için kayınbabasına götürdüğünü belirtti.

Müezzin Yıldırım, aynı gece camiye döndüğünde cami içindeki kalabalığın kontrolden çıktığını, vandalların her yeri pislettiğini anlattı.

Olayların dördüncü gününde, emniyet mensuplarından kalabalığın dağılması için izin istediğini, aksi taktirde camiye gelenlerle Geziciler arasında olaylar olabileceğini aktardığını anlatan müezzin Yıldırım, emniyetin camiye doluşan binlerce Geziciye izin verdiğini, kalabalığın kontrollü biçimde dağıldığını söyledi. Müezzin Yıldırım caminin harabeye döndüğünü, boşaldıktan sonra geride kalan yiyecek içecek artıklarını da günlerce temizlediklerini ifade etti.

İşte o belge!